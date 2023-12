Liderii UE mizează pe “experiența și angajamentul pro-european” ale noului premier polonez, Donald Tusk, care revine la masa Consiliului European la un summit crucial pentru viitorul UE

Alegerea lui Donald Tusk ca prim-ministru al Poloniei a fost salutată luni seară de liderii principalelor instituții ale Uniunii Europene – președintele Consiliului European, Charles Michel, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

“Felicitări dragă Donald Tusk pentru că ai devenit noul prim-ministru al Poloniei! Aștept cu nerăbdare să vă primesc din nou la masa Consiliului European. Experiența și angajamentul tău față de valorile europene vor contribui la crearea unei UE mai puternice și mai unite”, a scris Michel, pe platforma X (ex-Twitter).

Donald Tusk, care a mai fost prim-ministru al Poloniei în perioada 2007-2014 și președinte al Consiliului European în mandatul 2014-2019, va reveni miercuri, joi și vineri la Consiliul European, unde va participa la summitul UE – Balcanii de Vest și la summitul de iarnă al Consiliului European, o reuniune complicată în contextul în care premierul maghiar Viktor Orban amenință să deraieze summitul prin blocarea deschiderii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și a pachetului de sprijin financiar de 50 de miliarde de euro pentru Kiev.

În acest sens, și mesajul de felicitare al șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a îndreptat în aceeași direcție cu cel al lui Michel.

“Experiența ta și angajamentul ferm față de valorile noastre europene vor fi prețioase pentru a făuri o Europă mai puternică, în beneficiul poporului polonez. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu tine, începând cu importantul Consiliu European din această săptămână”, a scris von der Leyen.

