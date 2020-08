Liderii UE nu recunosc rezultatul alegerilor prezidențiale din Belarus și îi vor sancționa pe cei responsabili pentru falsificarea lor

Una dintre concluziile summitului extraordinar de astăzi pe tema crizei din Belarus arată că liderii Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidenţiale din Belarus din 9 august, în urma cărora actualul preşedinte Aleksandr Lukaşenko a fost proclamat câştigător.

“Alegerile nu au fost nici corecte, nici libere şi nu au respectat standardele internaţionale. Nu recunoaştem rezultatele prezentate de autorităţile din Belarus”, a declarat preşedintele Consiliului European Charles Michel, în cadrul conferinţei de presă în urma summitului extraordinar privind situația din Belarus.

La finalul acestui summit, președinta Comisiei Europene a transmis din partea liderilor UE trei mesaje importante pentru cetățenii din Belarus:

At #EUCO the EU gave 3 strong messages:

▪️We support Belarusians

who want fundamental freedoms

& democracy.

▪️We will sanction all those responsible for violence, repression & falsification of election results.

▪️We will support peaceful democratic transition in Belarus.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020