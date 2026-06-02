Liderii UE rămân divizați asupra desemnării unui mediator pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, înaintea reuniunii Consiliului European

Uniunea Europeană este pregătită să își intensifice implicarea în eforturile diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, însă statele membre rămân divizate în privința desemnării unui reprezentant european pentru eventualele negocieri de pace cu Moscova, potrivit unui proiect de concluzii pregătit pentru summitul Consiliului European din 18-19 iunie și consultat de Euronews.

Documentul, aflat încă în negociere, marchează pentru prima dată disponibilitatea explicită a Uniunii Europene de a juca un rol mai activ în procesul diplomatic, până acum dominat de Statele Unite.

Totuși, textul nu include nicio referire la numirea unui emisar special al Uniunii Europene, în ciuda solicitărilor formulate de unele state membre și a apelurilor repetate din partea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru o reprezentare europeană unitară la masa negocierilor.

Potrivit proiectului de concluzii, liderii europeni „sprijină eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului și subliniază disponibilitatea Uniunii Europene de a-și intensifica implicarea în negocierile de pace”. În același timp, documentul apreciază că Rusia nu a demonstrat până în prezent o voință reală de a ajunge la o pace justă și durabilă.

Documentul solicită, de asemenea, Moscovei să accepte „o încetare completă, necondiționată și imediată a focului” și să se angajeze în negocieri reale pentru o pace justă și durabilă.

Dezbaterea privind un rol diplomatic mai activ al Uniunii Europene a căpătat amploare la începutul lunii mai, după ce Zelenski a cerut liderilor europeni să desemneze un reprezentant comun care să participe la eventualele negocieri cu Rusia, în contextul în care atenția administrației americane s-a concentrat tot mai mult asupra situației din Orientul Mijlociu.

Printre numele vehiculate informal în ultimele săptămâni s-au numărat președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele Finlandei, Alexander Stubb, fostul premier italian Mario Draghi și fostul cancelar german Angela Merkel.

Cu toate acestea, divergențele dintre capitalele europene rămân semnificative. Germania, Polonia, statele nordice și țările baltice consideră că cererile maximaliste formulate de Kremlin fac inutilă, în acest moment, orice inițiativă de dialog direct cu Moscova.

Săptămâna trecută, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a respins explicit ideea ca UE să joace rolul unui mediator neutru între Ucraina și Rusia.

„Nu putem fi neutri și să tratăm cele două părți în mod egal, pentru că am fost în mod clar de partea Ucrainei”, a declarat Kallas după reuniunea informală a miniștrilor de externe ai UE desfășurată în Cipru.

Șefa diplomației europene a susținut, în schimb, că statele membre ar trebui să se concentreze pe definirea unui set comun de condiții și concesii pe care Rusia trebuie să le accepte în cadrul negocierilor. Ea a insistat că orice demers european trebuie să completeze, și nu să înlocuiască, eforturile diplomatice ale Statelor Unite.

Proiectul de concluzii condamnă, de asemenea, atacurile de amploare lansate recent de Rusia împotriva Ucrainei, amenințările formulate la adresa diplomaților și organizațiilor internaționale prezente la Kiev, precum și incidentul produs săptămâna trecută, când o dronă rusească încărcată cu explozibili s-a prăbușit într-un imobil rezidențial din România.

Volodimir Zelenski este așteptat să participe la summitul Consiliului European din luna iunie, fie în persoană, fie prin videoconferință, pentru a discuta cu liderii celor 27 de state membre despre sprijinul european pentru Ucraina și perspectivele procesului de pace.

Într-un interviu acordat recent postului CBS, președintele ucrainean a menționat formatul E3 (Franța, Germania și Regatul Unit), statele nordice și Turcia printre actorii care ar putea juca un rol în viitoarele negocieri.

„Cine va reprezenta Europa, în cele din urmă? Ucraina și Europa trebuie să decidă acest lucru. Dar la fel de important este ca Rusia să fie pregătită pentru dialog și pentru o prezență europeană”, a subliniat Zelenski.