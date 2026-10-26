Liderii UE salută victoria Listei Studenților în Serbia: “Să lucrăm împreună pentru a construi viitorul Serbiei în UE”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat victoria Listei Studenților în alegerile parlamentare din Serbia, afirmând că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine reformele privind statul de drept, libertatea presei și combaterea corupției.

„Astăzi, cetățenii Serbiei s-au prezentat la vot în număr record pentru a decide viitorul țării lor”, au transmis cei doi lideri europeni într-un mesaj comun publicat pe platforma X.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to build Serbia’s future in the European Union.

@vonderleyen — António Costa (@eucopresident) October 25, 2026

„Felicitări Listei Studenților pentru victoria în alegerile parlamentare”, au adăugat aceștia. Von der Leyen și Costa au subliniat disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini reformele democratice și de a colabora cu Serbia pentru apropierea de obiectivul aderării la Uniune.

„Suntem pregătiți să sprijinim reformele privind statul de drept, libertatea presei, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice și să lucrăm împreună pentru a construi viitorul Serbiei în Uniunea Europeană”, au transmis președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European.

Mesajul celor doi lideri europeni vine după ce fostul președinte sârb Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare, punând capăt celor 12 ani în care a dominat scena politică din Serbia.

Potrivit declarațiilor sale, Lista Studenților ar urma să obțină între 135 și 140 de mandate în parlamentul cu 250 de locuri, în timp ce Partidul Progresist Sârb, formațiunea asociată lui Vučić, ar fi câștigat 105 mandate.

Serbia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din 2012, însă parcursul său european este afectat de preocupările privind statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice, precum și de refuzul Belgradului de a se alătura sancțiunilor europene împotriva Rusiei.