Liderii UE se reunesc la Bruxelles în perioada 15-16 octombrie. Competitivitatea Europei, prețurile la energie și viitorul CFM, printre subiectele principale 

U.E.CONSILIUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union 2025

Președintele Consiliului European, Antonia Costa, invită șefii de stat și de guvern ai statelor membre la o nouă reuniune la Bruxelles, în perioada 15-16 octombrie, care se va concentra în mare măsură asupra economiei și asupra găsirii unor răspunsuri la provocările legate de competitivitatea și accesibilitatea prețurilor în Europa. 

Potrivit acestuia, statele membre trebuie să ofere Comisiei Europene orientări privind măsuri specifice și temporare pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie asupra cetățenilor și întreprinderilor europene.

Liderii celor 27 de state UE vor analiza, împreună cu președinta Parlamentului European, punerea în aplicare a strategiei generale privind competitivitatea pentru perioada 2026-2027 – agenda „O Europă, o piață”.

Sunt așteptări ca această reuniune din octombrie a liderilor statelor membre să avanseze negocierile privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene: „În octombrie, negocierile privind CFM vor intra într-o fază decisivă. Următoarea noastră reuniune trebuie, prin urmare, să ne apropie de consolidarea elementelor-cheie necesare pentru a ajunge la un acord final până la sfârșitul anului. Mă bazez pe leadershipul și spiritul vostru de colaborare”, mai transmite Costa în scrisoare.

De asemenea, statele membre îl vor asculta pe președintele Zelenski cu privire la nevoile operaționale ale țării înaintea iernii care se apropie.

Reuniunea va aborda și comportamentul din ce în ce mai iresponsabil al Rusiei, inclusiv campania sa de atacuri hibride în întreaga Europă.

Printre discuțiile strategice pe agenda liderilor se numără migrația și comunicarea Comisiei Europene privind „Pregătirea pentru o Uniune mai largă”.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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