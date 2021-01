Liderii UE se vor reuni în videoconferință pentru a dezbate situația campaniei de vaccinare, dar și un posibil certificat post-vaccinare

Președinții Parlamentului European, Consiliului European și Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe au reacționat miercuri seară la protestele violente din capitala SUA, unde manifestanții pro-Trump au luat cu asalt Capitoliul, unde Congresul american era reunit pentru a valida victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut.

Mai întâi, preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat că este extrem de îngrijorat de evenimentele care au loc la Washington.

“Scene profund tulburătoare de la Capitoliul SUA în această noapte. Voturile democratice trebuie respectate. Suntem siguri că SUA se vor asigura că regulile democraţiei sunt protejate“, a scris Sassoli pe Twitter.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a descris Congresul SUA drept “templu al democrației” și s-a declarat șocat de scenele de la Washington.

“Avem încredere că SUA vor asigura un transfer pașnic de putere către Joe Biden”, a mai spus el.

Dinspre partea sa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj încrezător.

“Sunt încrezătoare în forța instituțiilor și democrației americane. Transferul pașnic al puterii este esențial. Joe Biden a câștigat alegerile. Aștept să lucrez cu el din postura de viitor președinte al SUA“, a scris ea, pe Twitter.

Și șeful diplomaţiei europene Josep Borell a denunţat “asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane” şi a făcut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidenţiale din SUA, câştigate de Joe Biden.

“În ochii lumii, democraţia americană pare în stare de asediu în această seară. Este un asalt neobişnuit împotriva democraţiei SUA, instituţiilor sale şi statului de drept. Aceasta nu este America“, a scris el, pe Twitter.

“Rezultatele alegerilor de la 3 noiembrie trebuie pe deplin respectate”, a adăugat el.

Reacțiile liderilor instituțiilor UE s-au alăturat celei a secretarului general al NATO, care s-a declarat șocat și a cerut respectarea rezultatelor alegerilor, ele fiind urmate de reacții din partea premierului britanic, a cancelarului Austriei, a premierului Spaniei, a ministrului german de externe și a șefului diplomației franceze.

Congresul SUA s-a întrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale. Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden.

Mai mult, susţinătorii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au pătruns miercuri în plenul Camerei Reprezentanţilor, care fusese deja evacuată, şi s-au implicat într-o confruntare armată cu agenţii de securitate de la Capitoliu, într-o demonstrație violentă fără precedent în ultimele două secole pentru clădirea Congresului american.

Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate în timpul protestelor violente desfăşurate la Capitoliu, iar la Washington a fost declarată stare de urgență.

Ulterior, Congresul Statelor Unite şi-a reluat sesiunea consacrată certificării victoriei lui Joe Biden la prezidenţiale.

În urma unui apel lansat de președintele ales Biden, care i-a cerut lui Trump să adreseze un mesaj în care să ceară încetarea “asaltului” asupra clădirii Capitoliului, liderul în funcție a făcut apel la protestatarii de la Washington, într-un mesaj video postat pe Twitter, să meargă acasă, spunând că “trebuie să avem pace”.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă continuă să acuze că alegerile au fost fraudate și a cerut vicepreședintelui său și republicanilor din Congres să blocheze certificarea victoriei lui Biden.

Înainte, vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat că nu se va opune certificării victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, invocând ”constrângerile” prevăzute în Constituţie, acesta fiind criticat apoi de Donald Trump.

Procesul de certificare a alegerii lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA de către Congresul american reprezintă ultima etapă înaintea ceremoniei de inaugurare din 20 ianuarie, după ce fostul vicepreședinte a câștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020 cu peste 81 de milioane de voturi, iar la 14 decembrie a obținut și majoritatea voturilor, 306 la 232, în Colegiul Electoral, în urma competiției cu Donald Trump.