Liderii UE vor călători pe 6 aprilie în Turcia pentru discuții cu președintele Recep Tayyip Erdogan

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, vor călători pe 6 aprilie în Turcia pentru a se întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit unui purtător de cuvânt de la Bruxelles.

Next week Tuesday April 6 @eucopresident and president @vonderleyen will travel to Turkey for a meeting with president @RTErdogan

