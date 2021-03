Liderul CSU, partenerul bavarez al partidului Angelei Merkel, presează UE să autorizeze vaccinul Sputnik V

Partidul premierului maghiar Viktor Orban și-a anunțat joi retragerea din Partidul Popular European, formațiune din ale cărei foruri statutare era suspendată din 2019, la două săptămâni după ce Fidesz s-a retras și din grupul PPE din Parlamentul European.

Fidesz a anunțat printr-o scrisoare transmisă lui Donald Tusk, președintele PPE, că părăsește formațiunea politică, potrivit unei postări de pe Twitter a vicepreședintei Fidesz responsabilă pentru afaceri externe, Katalin Novák, însoțită de mesajul: “Este timpul să spunem adio”.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp

Formațiunea maghiară întărește astfel speculațiile că se va alătura grupului ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni), predominat de facțiunea poloneză PiS aflată la putere la Varșovia și creat în urmă cu mai bine de un deceniu de Partidul Conservator al fostului prim-ministru britanic David Cameron, care a fost artizanul Brexitului.

Anunțul a fost confirmat și de Donald Tusk, într-un mesaj pe Twitter

“Fidesz a părăsit creștin-democrația. De fapt, a părăsit-o de mulți ani”, a scris liderul PPE.

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 18, 2021