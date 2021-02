Liderul grupului PPE Manfred Weber nu exclude varianta ca Uniunea Europeană să interzică exporturile de vaccinuri anti-COVID-19: Trebuie să fie o opţiune pe masă pentru UE

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a solicitat Uniunii Europene să reacționeze ferm după condamnarea opozantului rus Aleksei Navalnîi de către un tribunal din Moscova la trei ani și jumătate de închisoare cu executare.

“Procesul și condamnarea discutabilă ale lui Aleksei Navalnîi reprezintă un semn al slăbiciunii lui Putin și al fricii de democrație!“, a scris el, pe Twitter.

Șeful celui de-al treilea grup politic din Parlamentul European a subliniat că UE trebuie să reacționeze împotriva faptului că guvernul rus încalcă în mod continuu drepturile omului.

“Este timpul pentru acțiune, Josep Borrell!“, a adăugat Cioloș, în contextul în care șeful diplomației europene se va deplasa zilele viitoare în Rusia.

Alexey #Navalny‘s questionable trial & conviction is a sign of Putin’s weakness and fear of democracy!

The EU must react to the continued trashing of human rights by the Russian Government. Time for action, @JosepBorrellF! pic.twitter.com/UeqroP6SCK

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) February 2, 2021