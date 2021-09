Liderul Grupului PPE Manfred Weber susține inițiativele Ursulei von der Leyen: Avem nevoie de o politică de apărare comună

Liderul Grupului PPE, Manfred Weber, a luat cuvântul în hemiciclul Parlamentului European, după ce președinta Comisiei Europene și-a ținut cel de-al doilea discurs privind starea Uniunii Europene. Cu acest prilej, popularul european a salutat rezultate obținute de Europa în ultimul an de pandemie, continentul nostru fiind singurul care are cea mai mare rată de vaccinare și care a dat dovadă de cea mai mare solidaritate, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel global.

„Dezbaterea despre Starea Uniunii Europene înseamnă să ne concentrăm în primul rând pe ce ne-a adus pandemia. Nu totul a mers bine sau ușor, dar per total, Europa a reușit să gestioneze această criză destul de bine. Niciun alt continent nu a dezvoltat un vaccin de o calitate mai bună decât ale noastre, niciun alt continent nu are o rată de vaccinare mai mare, niciun alt continent nu a arătat mai multă solidaritate și dorință de a se întrajutora și niciun alt continent nu a oferit altor părți ale lumii mai multe vaccinuri decât le-am oferit noi. Această criză a început în China, iar în Europa am găsit soluția și putem fi foarte mândri de ceea ce au reușit europenii întotdeauna”, a menționat Manfred Weber în discursul său.

De asemenea, Manfred Weber a salutat inițiativele președintei Ursula von der Leyen în materie de apărare și securitate: „Avem nevoie de o politică de apărare comună. Joe Biden a fost foarte clar. SUA nu mai este o putere care să poată să facă totul. Rusia și China sunt gata să intre în acest vacuum care s-a creat pe viitor și deci va trebui pe viitor să trăim într-o lume și noi și copiii noștri totuși nu o să vrea să trăiască dacă o să rămână așa.”

