Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, a acceptat întrevederea cu Theresa May pentru a discuta ieșirea din impasul privind Brexit, însă a avertizat că propunerile laburiștilor pentru rămânerea Regatului Unit în uniunea vamală și în piața unică a UE nu vor părăsi masa negocierilor

Jeremy Corbyn, liderul opoziției din Parlamentul britanic, a acceptat să se vadă astăzi cu Theresa May pentru a încerca să găsească o soluție comună pentru depășirea impasului privind Brexitul până la 12 aprilie, când Regatul Unit va trebui obligatoriu să părăsească Uniunea Europeană, indiferent dacă acest lucru se va întâmpla în baza unui acord de retragere sau nu, relatează Reuters.

Corbyn a declarat că este ,,foarte fericit să o întâlnească pe Theresa May”, după ce aceasta a anunțat ieri seară, ca urmare a ședinței de șapte ore a cabinetului, că va cere o altă scurtă prelungire de la UE a termenului privind Brexitul, timp în care va încerca să convină asupra unui plan cu liderul Partidului Laburist, astfel încât rezultatul referendumului din iunie 2016 să fie respectat, iar cetățenii britanici să se bucure de o ieșire din UE care să nu le aducă prejudicii.

Șeful Laburiștilor a spus că este nevoie de o discuție cu premierul pentru a se asigura că ,,Parlamentul are oportunitatea de a vota propunerile care ne împiedică să ne prăbușim în afara Uniunii și că oferim siguranța și certitudinea necesară oamenilor din țara asta”, a afirmat Corbyn într-o postare pe Twitter.

I’ve agreed to meet Theresa May to ensure a disastrous No Deal outcome is prevented, and so Labour can give security and certainty to the people of this country. pic.twitter.com/Brw7n8olWd

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 2, 2019