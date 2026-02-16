Liderul opoziției din Ungaria promite să combată corupția și critică poziția ostilă a lui Orban față de UE și apropierea acestuia de Putin: Locul Ungariei este în Europa

Liderul opoziției din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat dur, duminică, guvernul premierului ultranaționalist Viktor Orban și a promis să combată corupția și să se alăture Parchetului European dacă sondajele care îl clasează pe primul loc vor deveni realitate și va câștiga alegerile programate pentru luna aprilie, anunță EFE, citat de Agerpres.

De asemenea, acesta a promis să consolideze instituțiile democratice și sistemul judiciar independent din Ungaria, pentru a redobândi accesul la fondurile UE suspendate, în valoare de miliarde de euro, conform Deutsche Welle.

„Este timpul să numim corupția pe nume: furt”, a declarat el, promițând „transparență totală în contractele care implică fonduri publice” și „recuperarea” tuturor banilor de care Ungaria „a fost privată în ultimii 16 ani”.

Peter Magyar și-a lansat duminică, la Budapesta, campania electorală a partidului său, promițând să pună capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Viktor Orban, să combată corupția și să reorienteze Ungaria către Europa occidentală.

Magyar, fost membru influent al partidului naționalist Fidesz al lui Orban, a preluat conducerea partidului de centru-dreapta Tisza în 2024 și s-a impus rapid ca cea mai mare provocare pentru Orban din ultimul deceniu.

În iunie 2024, Tisza – care este o abreviere a cuvintelor maghiare pentru „respect” (tisztelet) și „libertate” (szabadsag) – a obținut aproximativ 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, iar majoritatea sondajelor independente îi acordă un avantaj semnificativ înaintea alegerilor din 12 aprilie.

„Ne aflăm în pragul victoriei, cu 55 de zile înainte de alegeri”, a declarat Magyar susținătorilor săi la Budapesta, duminică. „Tisza este gata să guverneze”, a arătat acesta.

Fost avocat în vârstă de 44 de ani, Magyar a acuzat guvernul populist de dreapta al lui Orban că a gestionat defectuos economia și serviciile sociale ale Ungariei și că a permis corupției să se extindă, lăsând Ungaria una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană.

„Nu numai că economia ungară nu a înregistrat o creștere, ci a ajuns într-un impas”, a afirmat el.

El a criticat, de asemenea, antagonismul lui Orban față de UE și apropierea continuă de președintele rus Vladimir Putin, în ciuda invaziei în curs a Rusiei în țara vecină, Ucraina.

După ce a avut întâlniri cu mai mulți lideri europeni la Conferința de securitate de la München (MSC) în weekend, el a declarat că va pune capăt „departării Ungariei de Uniunea Europeană” sub conducerea lui Orban.

„Locul Ungariei este în Europa. Nu numai pentru că Ungaria are nevoie de Europa, ci și pentru că Europa are nevoie de Ungaria”, a afirmat el.

Cu toate acestea, el a reiterat că un guvern condus de Tisza va continua să se opună oricărei aderări accelerate a Ucrainei la UE și va menține gardul de frontieră ridicat de Orban în 2015, ca parte a continuării politicilor anti-imigrație.

Viktor Orban, liderul ultranaționalist al Ungariei, se află la putere de 16 ani, dar, în perspectiva alegerilor parlamentare din 12 aprilie, partidul de centru-dreapta Tisza al lui Magyar are un avans de cel puțin opt puncte în ultimul sondaj de opinie realizat de Institutul Idea din Ungaria, conform BBC.

Până în prezent, Fidesz și-a concentrat campania pe atacarea Uniunii Europene, acuzând Bruxelles-ul că încearcă să-i răstoarne guvernul. El este considerat cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în Europa și a cerut UE să înceteze să mai trimită bani Ucrainei.

Vineri, președintele american Donald Trump l-a lăudat pe Orban ca fiind un „lider cu adevărat puternic și influent”, înaintea vizitei secretarului de stat american Marco Rubio.

Trump a declarat că a fost „mândru să-l susțină pe Viktor” pentru realegerea din 2022 și că este „onorat să o facă din nou”.