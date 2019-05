Liderul PLUS, Dacian Cioloș: Am avut discuții cu En Marche și Ciudadanos pentru constituirea unui nou grup politic în Parlamentul European

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, candidat al Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile europene, a declarat la Alba Iulia, că partidul pe care îl conduce va adera la noua familie politică ce se va contitui în jurul formațiunii franceze ”En Marche” în Parlamentul European, după ce liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a anunțat că partidul pe care îl conduce a decis, ca după alegerile europene, să participe la formarea unui nou grup în Parlamentul European, alături de En Marche (Franța), Ciudadanos (Spania), NEOS (Austria) și reprezentanți din ALDE Europa.

Cioloș a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe de presă, precizând că a avut discuții atât cu reprezentanți ai ”En Marche” din Franța, cât și ai partidului Ciudadanos din Spania, cele două formațiuni importante din Europa în jurul cărora se va contitui noul grup politic de centru-dreapta din viitorul Parlament European.

”Am avut negocieri de două luni de zile cu partide la nivel european interesate de constituirea unui grup politic nou în Parlamentul European. Ca preşedinte al PLUS şi cap de listă pentru alianţă am avut discuţii cu preşedintele En Marche şi cu capul de listă pentru alegerile europarlamentare de la En Marche. În urmă cu câteva săptămâni am avut o discuţie în Spania, la Madrid, şi cu conducerea partidului Ciudadanos. Sunt cele două mari partide care au această intenţie de a contribui la coagularea unui grup politic nou, de centru-dreapta. Discuţiile sunt avansate. Pentru noi este clar că acesta este obiectivul politic pe care îl avem în Parlamentul European”, a precizat Cioloș, informează Adevărul.ro.

”M-am bucurat că şi colegii noştrii din USR au luat o decizie şi au primit un mandat de negociere pentru a face parte din acest grup politic nou. Acum putem şi la nivelul alianţei să avem discuţii şi să le finalizăm cu partidele politice din statele membre care merg în această direcţie. Cele două partide mari, En Marche din Franţa şi Ciudadanos din Spania au deja contact cu noi şi împrenă cu colegii de la USR vom putea să finalizăm aceste negocieri”, a mai declarat Cioloș la Alba Iulia.

Duminică, 5 mai, comitetul Politic al USR a decis, cu majoritate de voturi, ca viitorii europarlamentari ai partidului să participe, după alegerile europarlamentare din 26 mai, la negocierile privind formarea unui nou grup în Parlamentul European, alături de En Marche (Franţa), Ciudadanos (Spania), NEOS (Austria) şi reprezentanţi din ALDE Europa.

”În numele liberalilor și democraților din Parlamentul European, doresc să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să vă primim în grupul nostru în următorul Parlament European. Multe lucruri sunt în joc în aceste alegeri europene. Trebuie să nu îi lăsăm pe naționaliști și populiști să paralizeze Uniunea Europeană. Totuși, această UE nu funcționează deloc bine. Trebuie, așadar, să înnoim UE, pentru a fi capabili să ne apărăm valorile și modul de viață în lumea de mâine. Pentru a putea reuși, avem nevoie de parteneri în România, care au credibilitatea de a proteja valorile noastre europene comune, credibilitatea de a apăra statul de drept și de a lupta împotriva corupției. Fără penali în funcții publice. Aștept cu nerăbdare să fiu alături de voi pentru mitingul final al Alianței voastre în București”, este mesajul transmis membrilor USR de către Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European.

Pe 9 mai, de Ziua Europei, după summitul informal de la Sibiu, Alianța USR-PLUS va organiza la 18.30, în Sala Festivă a Bibliotecii Astra Sibiu, o conferință la care vor participa candidații la alegerile europarlamentare.