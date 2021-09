Liderul PMP, Cristian Diaconescu, a moderat o dezbatere organizată de New Strategy Center despre implicațiile alianței AUKUS asupra relației transatlantice

Președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), Cristian Diaconescu a moderat marți, 28 septembrie, o dezbatere online organizată de New Strategy Center, intitulată „The AUKUS Domino Effect. Impact on the Transatlantic Link & EU Strategic Autonomy”.

Dezbaterea i-a avut ca speakeri pe Seth Cropsey, Director Center for American Seapower, Hudson Institute, SUA, Peter Watkins, Senior Visiting Fellow, LSE IDEAS – London School of Economics, Marea Britanie și Emmanuel Dupuy, președinte the Institute for Prospective and Security in Europe, Franța.