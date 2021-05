Liderul PMP Cristian Diaconescu, mesaj de Ziua Europei: UE demonstrează că o Europă organizată este un furnizor de securitate pentru statele membre

În concordanță cu declarația Schuman, Uniunea Europeană demonstrează că o Europă organizată și activă este un furnizor de securitate pentru statele membre și pentru cele partenere, a afirmat duminică președintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, într-un mesaj cu prilejul Zilei Europei.

“La mulți ani, Europa! Acum mai bine de 70 de ani lua ființă proiectul unității europene. Plecat de la Declarația Schuman, proiectul politic avea să schimbe soarta Europei sub aspect economic, social și politic. A adus pace și unitate în relația dintre statele europene care nu cu mult timp în urmă concurau pentru echilibrarea balanței de putere pe un continent măcinat de dileme de securitate conturate, de multe ori, în conflicte militare”, a spus Diaconescu, într-o declarație publicată pe Facebook.

Fostul ministru de externe a arătat că, mai presus de toate, proiectul european a plecat de la considerente de securitate, s-a adaptat și s-a metamorfozat pentru înglobarea schimbărilor politice, economice și sociale ajungând astăzi să îmbrace forma complexă a Uniunii Europene.

“Provocările actuale generate de criza pandemică ne arată că nevoia de unitate este la fel de mare. În concordanță cu declarația Schuman, UE demonstrează că o Europă organizată și activă este un furnizor de securitate pentru statele membre și pentru cele partenere, că problemele comune se soluționează prin solidaritate și politici adecvate. Cu prilejul Zilei Europei, trebuie să ne aducem aminte că proiectul european este unul de succes, un proiect care evoluează spre a împlini speranțele cetățenilor vechiului continent. În această zi, ne readucem aminte că suntem cetățeni europeni, că ne bucurăm de o serie de drepturi și obligații plecate de la o declarație scurtă, rostită în nici 10 minute, dar care, prin voință politică comună a construit existența noastră de azi”, a mai spus Diaconescu, fost ministrul al justiției și fost șef al cancelariei prezidențiale.

Astăzi se împlinesc 71 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.

La un an distanță de când celebra exclusiv virtual și de la distanță Ziua Europei, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, Uniunea Europeană marchează acest moment fundamental în istoria sa sub semnul unor noi începuturi. Pe parcursul ultimului an, Uniunea Europeană a convenit asupra celui mai mare buget și pachet de redresare economică din istorie (1.824 de miliarde de euro), care presupune asumarea unor datorii comune, și a devenit “farmacia lumii“, fiind cel mai mare exportator de vaccinuri anti-COVID-19. Astăzi, animată de cadrul festiv al Zilei Europei, liderii Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului UE și președintele Franței vor deschide lucrările Conferinței privind Viitorul Europei, un demers privit drept un exerciţiu de democraţie deliberativă fără precedent, deschis şi incluziv care să le ofere cetăţenilor din toate categoriile sociale, din întreaga Europă, un cuvânt mai greu de spus în legătură cu ceea ce aşteaptă ei de la Uniunea Europeană, iar opiniile lor ar trebui apoi să contribuie la orientarea direcţiei viitoare a UE şi a politicilor sale.

Tot astăzi, la 71 de ani de la Declarația Schuman, piatra de temelie a proiectului european, se împlinesc și doi ani de când România a primit Europa la ea acasă. La 9 mai 2019, sub auspiciile primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene, Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți lideri europeni au adoptat cu mare entuziasm Declarația de la Sibiu, documentul solemn care a concretizat Summitul de la Sibiu, prima astfel de reuniune a liderilor care a avut loc de Ziua Europei, dând naștere “Spiritului de la Sibiu” și făgăduind să apere o “singură Europă – de la est la vest și de la nord la sud”.