Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene

Liderul familiei popularilor europeni (PPE) și al grupului omonim din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume un angajament puternic în favoarea consolidării eforturilor comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Weber a făcut apelul sâmbătă, în cadrul congresului național al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart. PPE este principala familie politică de centru-dreapta din Parlamentul European, din care face parte și CDU, formațiunea condusă de Merz în Germania.

„Am fost întotdeauna puternici atunci când a fost vorba de leadership istoric. Acum, acest leadership istoric este necesar și în domeniul apărării”, a declarat Weber.

În contextul pozițiilor neclare ale președintelui american Donald Trump față de Alianța Nord-Atlantică, Merz afirmase, la Conferința de Securitate de la München de săptămâna trecută, că Europa trebuie să își construiască „un pilon european puternic și autonom” în cadrul NATO.

Weber a susținut că, dacă Uniunea Europeană va atinge obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare, „noi, europenii, vom cheltui 6.400 de miliarde de euro pentru apărare în următorii zece ani”, ceea ce ar aduce nivelul cheltuielilor europene aproape de cel al Statelor Unite în Europa.

Potrivit liderului PPE, actuala planificare militară predominant națională trebuie înlocuită cu dezvoltarea de capacități comune la nivel european.

Weber a criticat nivelul de cooperare dintre companiile europene din industria de apărare, precum și inițiativele naționale separate în materie de achiziții și lipsa unor reguli comune privind exporturile de armament.

„Faptul că fiecare țară acționează pe cont propriu împiedică crearea unei piețe unice europene a apărării, care este atât de necesară”, a avertizat acesta.