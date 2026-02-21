U.E.
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene
Liderul familiei popularilor europeni (PPE) și al grupului omonim din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume un angajament puternic în favoarea consolidării eforturilor comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa, preluat de Agerpres.
Weber a făcut apelul sâmbătă, în cadrul congresului național al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de la Stuttgart. PPE este principala familie politică de centru-dreapta din Parlamentul European, din care face parte și CDU, formațiunea condusă de Merz în Germania.
„Am fost întotdeauna puternici atunci când a fost vorba de leadership istoric. Acum, acest leadership istoric este necesar și în domeniul apărării”, a declarat Weber.
În contextul pozițiilor neclare ale președintelui american Donald Trump față de Alianța Nord-Atlantică, Merz afirmase, la Conferința de Securitate de la München de săptămâna trecută, că Europa trebuie să își construiască „un pilon european puternic și autonom” în cadrul NATO.
Weber a susținut că, dacă Uniunea Europeană va atinge obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare, „noi, europenii, vom cheltui 6.400 de miliarde de euro pentru apărare în următorii zece ani”, ceea ce ar aduce nivelul cheltuielilor europene aproape de cel al Statelor Unite în Europa.
Potrivit liderului PPE, actuala planificare militară predominant națională trebuie înlocuită cu dezvoltarea de capacități comune la nivel european.
Weber a criticat nivelul de cooperare dintre companiile europene din industria de apărare, precum și inițiativele naționale separate în materie de achiziții și lipsa unor reguli comune privind exporturile de armament.
„Faptul că fiecare țară acționează pe cont propriu împiedică crearea unei piețe unice europene a apărării, care este atât de necesară”, a avertizat acesta.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au criticat decizia Comisiei Europene de a trimite un comisar la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiată de președintele american Donald Trump, calificând-o drept „o gravă eroare de judecată”, într-o scrisoare transmisă vineri președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și consultată de Politico.
Dubravka Šuica, comisarul european pentru Mediterană, s-a aflat joi la Washington pentru prima reuniune oficială a mecanismului, creat pentru a supraveghea demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza în cadrul unui armistițiu susținut de ONU.
Deși Uniunea Europeană a precizat anterior că nu susține inițiativa și nu va participa în calitate de membru, prezența comisarului la reuniune a generat reacții critice.
În scrisoare se arată că „participarea unui comisar la o inițiativă diplomatică controversată politic, fără un mandat clar definit, perturbă echilibrul instituțional și riscă să încalce principiul cooperării loiale între instituțiile UE și statele membre”. Documentul subliniază că „respectarea Tratatelor este esențială”.
Liderii celor trei grupuri susțin că Executivul european nu avea mandat pentru o astfel de decizie și avertizează că prezența Comisiei a conferit vizibilitate și legitimitate inițiativei, slăbind în același timp autoritatea Națiunilor Unite.
„Cerem președintei Comisiei Europene să se delimiteze clar de Consiliul pentru Pace al lui Donald J. Trump, să se abțină de la trimiterea oricărui observator la reuniunile acestuia și să înceteze orice formă de participare”, se mai arată în scrisoare.
Partidul Popular European, familia politică a Ursulei von der Leyen, nu a semnat documentul. Un purtător de cuvânt al PPE nu a oferit un comentariu până la momentul publicării informației.
Potrivit Politico, Bulgaria și Ungaria sunt singurele state membre ale UE care au aderat formal la acest mecanism, în timp ce Italia și România participă în calitate de observatori.
Comisia Europeană și-a apărat vineri decizia. „Cel puțin jumătate dintre statele membre, prin reprezentanții lor, au participat la această reuniune”, a declarat purtătorul de cuvânt Guillaume Mercier. „Nu devenim membri ai Consiliului pentru Pace, a adăugat acesta, insistând că Šuica a participat pentru a lua parte „la o discuție mai amplă menită să asigure un viitor sigur pentru Gaza și pentru palestinieni”.
La rândul său, purtătoarea de cuvânt Paula Pinho a precizat că „ține de atribuțiile Comisiei, în calitate de reprezentant extern al Uniunii, să accepte astfel de invitații, ca gest de curtoazie internațională”.
Scrisoarea grupurilor politice vine și pe fondul reacțiilor critice din Franța. „Comisia nu ar fi trebuit niciodată să participe”, a transmis joi seară pe platforma X ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot. „Dincolo de întrebările politice legitime ridicate de Consiliul pentru Pace, Comisia trebuie să respecte cu strictețe dreptul european și echilibrul instituțional în orice circumstanțe”, a adăugat acesta.
COMISIA EUROPEANA
Bolojan se întâlnește cu von der Leyen la Bruxelles, joia viitoare, pentru discuții despre PNRR și lansarea Comunicării privind regiunile de frontieră estice
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Palatul Victoria într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Premierul va discuta cu acest prilej prioritățile Guvernului privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate, arată sursa citată.
Vizita la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
“Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a precizat vineri Guvernul.
În contextul vizitei la Bruxelles, prim-ministrul se va întâlni și cu comisarul european Roxana Mînzatu.
De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.
“Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora. Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali”, a mai transmis Guvernul.
EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate.
Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.
U.E.
Ungaria amenință că va bloca împrumutul de 90 mld. de euro al UE pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a transmis că Ungaria nu va susține împrumutul de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, în contextul disputei privind tranzitul resurselor energetice prin conducta Drujba.
„Blocăm împrumutul UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina până când se va relua tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba”, a amenințat șeful diplomației maghiare într-o postare pe X.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026
„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a crea perturbări de aprovizionare în Ungaria și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri,”, a explicat Szijjártó. El a mai spus în continuare că, „prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele asumate față de Uniunea Europeană”. „Nu vom ceda acestui șantaj”, a subliniat ministrul ungar.
Declarația vine în contextul în care ambasadorii statelor membre urmau să acorde aprobarea finală pentru împrumut înainte de data de 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina.
Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, ambasadorul Ungariei la UE a solicitat, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, ca Parlamentul ungar să beneficieze de perioada standard de opt săptămâni pentru analizarea legislației europene relevante, ceea ce ar putea întârzia procesul.
Împrumutul de 90 miliarde de euro a fost convenit de liderii europeni în luna decembrie, după negocieri îndelungate. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Cehia au fost exceptate de la plata costurilor de împrumut aferente mecanismului, în contextul opoziției exprimate anterior față de acordarea de noi fonduri Kievului.
Tensiunile dintre Budapesta și Kiev s-au intensificat pe fondul acuzațiilor privind oprirea livrărilor de gaze rusești către Ungaria. Autoritățile ucrainene resping aceste acuzații și susțin că infrastructura energetică a fost afectată de atacuri rusești.
Comisia Europeană a convocat în această săptămână o reuniune de urgență pentru a aborda disputa legată de conducta Drujba, după ce Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina.
Pentru a putea fi emis, împrumutul necesită adoptarea unor acte legislative la nivel european. Una dintre măsuri, care vizează extinderea plafonului bugetar al UE pentru a permite emiterea împrumutului, necesită unanimitatea statelor membre. Potrivit sursei citate, Budapesta a refuzat să susțină acest proiect, în timp ce alte două acte normative necesare, care pot fi adoptate cu majoritate simplă, au primit susținerea ambasadorilor statelor membre pe lângă UE.
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
