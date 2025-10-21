PARLAMENTUL EUROPEAN
Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027
Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a refuzat marți să confirme că va respecta acordul politic prin care formațiunea sa ar urma să cedezе președinția Parlamentului European socialiștilor, în 2027, așa cum fusese convenit după alegerile europene din 2024, informează Politico.
Într-o declarație făcută la Strasbourg, Weber a sugerat că ar putea susține un al treilea mandat pentru Roberta Metsola, actuala președintă a Parlamentului European și membră a PPE, ceea ce ar reprezenta o lovitură majoră pentru stabilitatea coaliției de guvernare europene.
Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Stefan Löfven, a avertizat săptămâna trecută că PPE trebuie să respecte acordul scris semnat după alegeri, prin care președinția legislativului european ar urma să treacă în 2027 la grupul de centru-stânga.
Într-o conferință de presă la Strasbourg, Weber a replicat ironic la criticile lui Löfven:
„S-a convenit, de asemenea, că socialiștii sunt pregătiți să colaboreze, iar eu cred că în următorul an și jumătate pot demonstra seriozitatea”, a spus liderul PPE, răspunzând unei întrebări adresate de Politico cu privire la respectarea acordului.
Weber a făcut referire la un vot programat miercuri privind pachetul de simplificare pe probleme climatice și de mediu, în cadrul căruia unii eurodeputați socialiști intenționează să se abată de la linia partidului și să voteze împotriva măsurii, deși anterior conveniseră să o sprijine alături de PPE.
„Socialiștii se luptă pentru funcții, dar nu livrează ceea ce oamenii așteaptă cu adevărat de la ei”, a adăugat Weber.
Socialiștii: „Avem un acord și el trebuie respectat”
Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) afirmă că există un acord scris de împărțire a puterii între PPE, S&D și Renew Europe, care stabilește o alternanță între centru-dreapta și centru-stânga la conducerea Parlamentului European.
„Avem un acord, acordul a fost încheiat după alegeri, și acel acord este în continuare valabil”, a declarat Stefan Löfven vineri, avertizând că PPE trebuie să îl respecte „dacă mai dorește un climat de lucru decent la Bruxelles.”
În culise, însă, numeroși eurodeputați și consilieri de centru-stânga se tem că PPE va încerca să încalce înțelegerea pentru a-i asigura un nou mandat Robertei Metsola.
Temerile lor sunt alimentate de faptul că socialiștii dețin deja președinția Consiliului European, ocupată de fostul premier portughez António Costa, ceea ce face puțin probabil ca popularii să accepte ca stânga — aflată în declin în multe state membre — să conducă două dintre cele trei instituții majore ale UE.
„Despre viitorul Robertei Metsola… mai întâi vreau să subliniez că, din postura mea de reprezentant al PPE, pot fi mândru de activitatea pe care a desfășurat-o. Este o președintă excelentă a Parlamentului European, foarte respectată, iar instituția poate fi mândră că are o astfel de personalitate în fruntea sa”, a declarat Weber.
La rândul său, președinta grupului S&D, Iratxe García, a transmis că momentul decisiv va fi cel al evaluării respectării angajamentelor asumate:
„Când va veni momentul să luăm decizii privind mijlocul mandatului, va fi și momentul în care vom demonstra dacă suntem oameni de cuvânt și dacă acordurile sunt respectate.”
„Cred că acum avem chestiuni mult mai importante asupra cărora să lucrăm și pe care cetățenii le urmăresc cu atenție — locuințele, locurile de muncă decente, serviciile publice, o Europă care apără pacea — și acolo trebuie să ne concentrăm”, a adăugat García.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră
Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză.
„Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile pentru obținerea permiselor vor conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și personalul de salvare, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, în timp ce noile norme privind formarea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia în mod direct de aceste îmbunătățiri concrete”, raportoarea PE pentru permisele de conducere, Jutta Paulus (Grupul Verzilor, Germania).
Citiți și România înregistrează cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din UE, cu 78 de decese la un milion de locuitori
Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările Uniunii vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare.
Cerințe noi privind instruirea conducătorilor auto
Examenul pentru obținerea permisului de conducere va trebui să includă verificarea cunoștințelor despre riscurile legate de unghiul mort, sistemele de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și riscurile legate de folosirea telefonului mobil la volan. În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.
Perioada de valabilitate și controalele medicale
Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național. Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.
Înainte de a obține primul permis de conducere sau atunci când solicită reînnoirea celui existent, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical, care va include testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară. Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.
Șoferii începători și șoferii cu însoțitor
Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență. În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.
În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține permisul de conducere (categoria B), dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani.
Permisul de conducere digital
Potrivit noilor norme, un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască treptat permisul fizic și să devină principalul format al permiselor de conducere din Uniune. Eurodeputații au garantat însă dreptul conducătorilor auto de a solicita un permis în format fizic, care ar trebui eliberat în cel mai scurt timp posibil, în general în termen de trei săptămâni.
Decăderea din dreptul de a conduce autovehicule
Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii care l-a eliberat, asigurând, astfel, aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile privind decăderea din dreptul de a conduce legate de infracțiunile rutiere cele mai grave. Aici sunt incluse conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau viteza excesivă (de ex. depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză).
PARLAMENTUL EUROPEAN
Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură”
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene, a susținut astăzi un discurs la mitingul de protest al fermierilor din organizația europeană Copa-Cogeca, susținut în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Cei aproximativ 200 fermieri din 20 de țări europene – dintre care 50 de fermieri din România – au protestat față de propunerea de buget multianual a Uniunii Europene, înaintată de Comisia Europeană, care prevede tăierea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună.
„Parlamentul European este alături de voi. Vom apăra fondurile pentru agricultură în fața propunerilor de tăieri ale Comisiei Europene în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. De asemenea, vom insista pentru subvenții echitabile pentru fermierii din toate țările membre”, a declarat eurodeputatul în fața fermierilor.
Deputatul european subliniază că fermierii au dreptul să știe care va fi nivelul finanțării pe care îl vor primi în anii care urmează, ca să își poată planifica investițiile: „Aveți dreptul și meritați un sprijin financiar adecvat pentru tot efortul pe care îl depuneți zilnic pentru a oferi alimente de înaltă calitate la prețuri accesibile, în timp ce vă confruntați cu provocări tot mai mari.”
Potrivit acestuia, noile provocări globale cu care se confruntă fermierii europeni, de la criza geopolitică, la schimbările climatice și creșterea costurilor cu materia primă, „cer o Politică Agricolă Comună puternică, bine finanțată și echitabilă pentru toți fermierii”.
Citiți: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Eliminarea completă a importurilor rusești de energie, printre principalele subiecte de pe agendă
Parlamentul European se reunește într- o nouă sesiune pleară, în perioada 20-23 octombrie, la Strasbourg, prilej cu care deputații europeni vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijociu și despre rolul UE. De asemenea, aceștia vor anticipa Summitul European din 23 octombrie. Printre subiectele importante ale agendei se numără modernizarea permisului de conducere în UE, laureatul Premiului Saharov 2025 și eliminarea totală a importurilor de energie din Rusia, informarează un comunicat oficial.
Acordul de pace din Orientul Mijlociu și rolul UE
Marți dimineață, eurodeputații și reprezentanții Comisiei vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijlociu și despre rolul UE. Salutând acordul de pace pentru Orientul Mijlociu, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a declarat că UE este pregătită să contribuie la asigurarea punerii sale în aplicare. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța acordării de sprijin în materie de guvernanță și de sprijin pentru reforma Autorității Palestiniene.
Într-o declarație în urma participării sale la summitul de la Sharm El-Sheikh, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că UE este pregătită să participe la Consiliul Internațional pentru Pace și să sprijine guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. Pe 11 septembrie 2025, euroddeputații au adoptat o rezoluție, subliniind importanța creării unui stat palestinian pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională.
De la anunțarea acordului de pace și intrarea în vigoare a încetării focului, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață au fost eliberați în schimbul a 2.000 de palestinieni deținuți de Israel. Aspecte-cheie ale planului de pace, cum ar fi dezarmarea Hamas, retragerea armatei israeliene și viitoarea guvernanță a Fâșiei Gaza, nu au fost încă soluționate.
Prioritățile Parlamentului pentru Consiliul European din octombrie
Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 23 octombrie, plenul va discuta despre modul în care UE poate continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei, precum și despre răspunsul UE la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, unde prima etapă a acordului de pace între Hamas și Israel a dus la eliberarea ostaticilor rămași și retragerea Israelului din Gaza.
În cadrul reuniunii, liderii UE se vor concentra, de asemenea, pe consolidarea competitivității economice a Europei, ghidată de Busola pentru competitivitate și de raportul Draghi, care solicită investiții publice mai mari și reforme economice ample. Aceștia vor aborda, de asemenea, criza locuințelor din Europa, politica de apărare și securitate, precum și modalitățile de gestionare a fluxurilor de migrație și de asigurare a protecției frontierelor.
Modernizarea permisului de conducere în UE
Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, PE va confirma noile norme ale UE privind permisele de conducere. Marți, eurodeputații urmează să confirme o actualizare a normelor UE privind permisele de conducere, precum și modificări pentru a asigura posibilitatea ridicării permisului în cazul șoferilor străini care conduc periculos. Cu aproape 20 000 de vieți pierdute anual pe drumurile din UE, Parlamentul dorește să se asigure că normele contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere.
Proiectele legislative, deja confirmate de Consiliu, prevăd cerințe suplimentare pentru viitorii conducători auto, care vor trebui să învețe despre riscurile legate de unghiul mort și de utilizarea telefonului la volan, și să își sporească gradul de conștientizare cu privire la pietoni, copii, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Printre alte inovații se numără un nou permis de conducere digital care poate fi accesat prin intermediul unui smartphone, o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru noii conducători auto și un permis pentru persoanele în vârstă de 17 ani care vor putea conduce cu însoțitor.
Persoanele în vârstă de 18 ani vor putea obține un permis de conducere profesionist pentru camioane, iar începând cu vârsta de 21 de ani se va putea obține un permis de conducere pentru autobuze. Pentru a reduce cazurile de șofat periculos într-o altă țară din UE, retragerea, suspendarea sau restricționarea permisului în străinătate va trebui să fie comunicată țării din UE care a eliberat documentul pentru a pune în aplicare sancțiunea și pentru a se asigura că aceasta este aplicată efectiv la nivel transfrontalier. Votul asupra acestui dosar va avea loc tot marți.
Laureatul Premiului Saharov 2025 va fi dezvăluit miercuri
Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va anunța miercuri în plen, în jurul prânzului, laureatul Premiului Saharov 2025 pentru libertatea de gândire. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este cel mai înalt premiu al UE pentru drepturile omului. Este acordat anual de către Parlament, începând cu 1988, unor persoane, grupuri sau organizații, ca recunoaștere a angajamentului lor remarcabil față de drepturile omului, libertatea de exprimare sau apărarea valorilor democratice.
Eliminarea tuturor importurilor de energie din Rusia
Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe. Dezbaterea are loc în contextul în care Parlamentul intră în negocieri cu Consiliul cu privire la un proiect de lege menit să pună capăt tuturor importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă.
Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului și-au adoptat poziția comună joi, 16 octombrie. Context Acest proiect legislativ vine ca răspuns la utilizarea sistematică ca armă de către Rusia a aprovizionării cu energie, un model care a fost documentat timp de aproape două decenii și care a escaladat odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Începând cu 2006, Rusia a perturbat în mod repetat fluxurile de gaze și petrol către statele membre ale UE. Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, determinând creșterea prețurilor la energie cu un nivel de până la opt ori mai mare celui anterior crizei și declanșând instabilitate economică, inflație și situații de urgență în materie de aprovizionare în unsprezece state membre.
