Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027

Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a refuzat marți să confirme că va respecta acordul politic prin care formațiunea sa ar urma să cedezе președinția Parlamentului European socialiștilor, în 2027, așa cum fusese convenit după alegerile europene din 2024, informează Politico.

Într-o declarație făcută la Strasbourg, Weber a sugerat că ar putea susține un al treilea mandat pentru Roberta Metsola, actuala președintă a Parlamentului European și membră a PPE, ceea ce ar reprezenta o lovitură majoră pentru stabilitatea coaliției de guvernare europene.

Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Stefan Löfven, a avertizat săptămâna trecută că PPE trebuie să respecte acordul scris semnat după alegeri, prin care președinția legislativului european ar urma să treacă în 2027 la grupul de centru-stânga.

Într-o conferință de presă la Strasbourg, Weber a replicat ironic la criticile lui Löfven:

„S-a convenit, de asemenea, că socialiștii sunt pregătiți să colaboreze, iar eu cred că în următorul an și jumătate pot demonstra seriozitatea”, a spus liderul PPE, răspunzând unei întrebări adresate de Politico cu privire la respectarea acordului.

Weber a făcut referire la un vot programat miercuri privind pachetul de simplificare pe probleme climatice și de mediu, în cadrul căruia unii eurodeputați socialiști intenționează să se abată de la linia partidului și să voteze împotriva măsurii, deși anterior conveniseră să o sprijine alături de PPE.

„Socialiștii se luptă pentru funcții, dar nu livrează ceea ce oamenii așteaptă cu adevărat de la ei”, a adăugat Weber.

Socialiștii: „Avem un acord și el trebuie respectat”

Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) afirmă că există un acord scris de împărțire a puterii între PPE, S&D și Renew Europe, care stabilește o alternanță între centru-dreapta și centru-stânga la conducerea Parlamentului European.

„Avem un acord, acordul a fost încheiat după alegeri, și acel acord este în continuare valabil”, a declarat Stefan Löfven vineri, avertizând că PPE trebuie să îl respecte „dacă mai dorește un climat de lucru decent la Bruxelles.”

În culise, însă, numeroși eurodeputați și consilieri de centru-stânga se tem că PPE va încerca să încalce înțelegerea pentru a-i asigura un nou mandat Robertei Metsola.

Temerile lor sunt alimentate de faptul că socialiștii dețin deja președinția Consiliului European, ocupată de fostul premier portughez António Costa, ceea ce face puțin probabil ca popularii să accepte ca stânga — aflată în declin în multe state membre — să conducă două dintre cele trei instituții majore ale UE.

„Despre viitorul Robertei Metsola… mai întâi vreau să subliniez că, din postura mea de reprezentant al PPE, pot fi mândru de activitatea pe care a desfășurat-o. Este o președintă excelentă a Parlamentului European, foarte respectată, iar instituția poate fi mândră că are o astfel de personalitate în fruntea sa”, a declarat Weber.

La rândul său, președinta grupului S&D, Iratxe García, a transmis că momentul decisiv va fi cel al evaluării respectării angajamentelor asumate:

„Când va veni momentul să luăm decizii privind mijlocul mandatului, va fi și momentul în care vom demonstra dacă suntem oameni de cuvânt și dacă acordurile sunt respectate.”

„Cred că acum avem chestiuni mult mai importante asupra cărora să lucrăm și pe care cetățenii le urmăresc cu atenție — locuințele, locurile de muncă decente, serviciile publice, o Europă care apără pacea — și acolo trebuie să ne concentrăm”, a adăugat García.