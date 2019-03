Liderul PPE și candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, reacție dură după punerea sub control judiciar a lui Kovesi: Este total inacceptabil în Europa și fără precedent pentru o țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE

Liderul Partidului Popular European și candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, a avut o poziție fermă vineri, după ce joi fostul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, candidatul în cursa pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European care se bucură de sprijinul Parlamentului European în negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, insituție care are rol de co-decizie în desemnarea primului șef al instituției care își va începe activitatea în 2020, a fost pusă sub control judiciar, interzicându-i-se să părăsească țara și să vorbească cu presa despre dosarul în care aceasta este cercetată.

”Sunt foarte îngrijorat de știrile privind ancheta demarată împotriva Laurei Codruța Kovesi, candidatul Parlamentului European la conducerea Parchetului European. Acest lucru este total inacceptabil în Europa și fără precedent pentru o țară care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene”, a scris Weber pe Twitter.

I am very concerned about the media reports on the legal proceedings against Laura #Kövesi , the @Europarl_EN candidate to become EU Public Prosecutor. This is totally unacceptable in Europe and unprecedented for an acting #Council presidency of the EU. 1/3

”Fac apel la ceilalți membri ai Consiliului să ia atitudine împotriva acestui lucru și cer Comisiei Europene să garanteze că această procedură de selecție este una corectă și independentă. Ne așteptăm la o reacție puternică din partea prim-vivcepreședintelui Comisiei, Frans Timmermans”, a continuat liderul PPE.

If the legal proceedings against Ms Kövesi are not undone, we will ask for a debate in the next plenary session of the European Parliament. We also urgently call on the @PES_PSE and @ALDEParty to speak out against their sister parties in the Romanian government. 3/3

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 29, 2019