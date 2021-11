Liderul PSD Marcel Ciolacu: Certificatul verde, în contextul european, este o prioritate și pentru români

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, că certificatul verde, în contextul european, este o proritate și pentru români. De asemenea, liderul social-democraților a precizat că o decizie în privința obligativității acestuia la locul de muncă ar trebui să fie luată săptămâna viitoare, potrivit Agerpres.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, este o prioritate şi pentru români. L-am urmărit şi eu ieri pe domnul Rafila şi la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit şi cu liderul de grup, cu domnul Simonis şi am văzut amendamentele pe care le propune şi domnul Cercel pentru acest certificat verde şi cred că vom ajunge la o concluzie aşteptată şi predictibilă pentru români”, a declarat Marcel Ciolacu la sediul central al PSD, întrebat ce şanse sunt ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă să fie adoptat săptămâna viitoare.

Proiectul de lege introduce obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, atât la stat cât şi la privat. Raporturile de serviciu în baza cărora îşi desfăşoară activitatea personalul din unităţile publice şi private care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale, pe o perioadă de 30 de zile, mai precizează proiectul. După 30 de zile contractul de muncă poate fi desfăcut.

De asemenea, costul testelor COVID-19 este suportat de către personalul unităţilor publice.

Proiectul a fost respins de Senat, la 27 octombrie, cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”. Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organică, erau necesare 69 de voturi. PSD și AUR au votat împotriva proiectului de lege.

Camera Deputaților, care e cameră decizională, va avea ultimul cuvânt privind adoptarea proiectului.