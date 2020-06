Liderul Renew Dacian Cioloș invită cetățenii la webinarul „Food Hubs, Good Food” pentru discuții pe teme legate de asigurarea produselor agroalimentare de calitate în UE

Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, invită cetățenii, de săptămâna viitoare, în fiecare zi, de la ora 19:00, la webinarul „Food Hubs, Good Food”, pentru a discuta deschis cu decidenții europeni și actorii interesați despre producția, calitatea, lanțurile de aprovizionare cu alimente sau relația dintre producători și consumatori, precum și pentru a identifica soluții care pot fi ulterior la baza unor propuneri legislative atât la nivel național în România, dar și la nivel european, acolo unde este cazul.

„În spațiul public românesc, dar și cel european se discută foarte mult despre ce și cum și cât mâncăm, cât de sănătoase sunt produsele pe care le avem în farfurie, cât de proaspete sunt, de unde vin, dacă e bine să mâncăm produse românești sau produse venite din altă parte. Sunt multe subiecte care au fost dezbătute de foarte multe ori superficial și chiar folosite în bătălii politice cu tente naționaliste. Cred că avem nevoie de o dezbatere așezată pe acest subiect, să nu lăsăm aceste subiecte doar la cei care le speculează în diferite interese. Pentru că trebuie să vedem: prețul e principalul argument pe baza căruia alegem un produs? Ne uităm pe etichetă să vede, unde e produs, cum e produs alimentul pe care îl cumpărăm? Să vedem cât de sănătos este? Preferăm produsele locale pentru că sunt mai proaspete? Vrem să ajutăm și producătorii atunci când decidem ce produs cumpărăm? Care ar trebui să fie relația dintre producător și consumator? Cât de transparent putem face lanțul alimentar și cât de scurt îl putem face pentru ca produsul de la fermier să ajungă cât mai repede la consumator? Despre toate aceste lucruri vă propunem să discutăm într-o serie de seminarii pe internet pe care vreau să le organizez. Este un subiect care mă preocupă de o viață, am avut mai multe responsabilități în domeniu, am contacte și am fost în contact și în ultimele săptămâni cu producători și consumatori și cu decidenți politici și cred că este un moment foarte bun să îi punem pe toți împreună pentru a propune legislație în acest domeniu”, spune Dacian Cioloș.

Astfel, în fiecare seară se va discuta o temă a relației sectorului agroalimentar cu consumatorii, a relației cu producătorii, a modului în care abordarea europeană, acum legată de reducerea impactului producției economice și agricole asupra schimbărilor climatice, asupra biodiversității, poate fi introdusă în discuția privind alimentația.

Printre invitații acesti ediții se află: Frans Timmermans (vicepreședinte executiv pentru Pactul ecologic european, Comisia Europeană), Carlo Petrini (fondator Mișcarea internațională Slow Food), precum și lideri ai asociațiilor de producători, antreprenori din mediul rural – atât din țară, cât și din țări ale Uniunii Europene.

Potrivit liderului Renew, invitații vor aborda dificultățile și oportunitățile cu care se întâlnesc aceste modele de afaceri, iar subiectul va fi tratat într-o perspectivă holistică, pornind de la conectarea agriculturii cu industria agroalimentară și consumatorii, dar luând în considerare și eforturile de protejare a mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice, impactul digitalizării și imperativul unei dezvoltări durabile a spațiului rural.