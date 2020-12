Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, anunță planurile USR PLUS pentru miniștrii săi: Ministerul Fondurilor Europene, adevăratul Minister de Finanțe pentru următorii ani

Dacian Cioloș, co-președinte al Alianței USR PLUS, a făcut vineri un nou apel către viitorii parteneri de guvernare, PNL și UDMR, pentru finalizarea tratativelor privind o nouă majoritate parlamentară și guvernamentală.

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European a făcut aceste afirmații după ce negociatorii Parlamentului European, în frunte cu Dragoș Pîslaru (USR PLUS, Renew Europe), și președinția germană a Consiliului UE au ajuns la un acord istoric pe mecanismul de redresare de 672,5 miliarde de euro, din care România va beneficia de 30,44 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

“Nu ne mai putem juca de-a guvernarea, așa că foarte repede este nevoie să încheiem negocierile cu PNL și UDMR, pentru a avea un guvern capabil și o majoritate parlamentară dispusă la reforme rapide, pentru ca fiecare cetățean român să simtă beneficiile Uniunii Europene“, a spus Cioloș.

Cu un pachet financiar de 672,5 miliarde de euro, Mecanismul de redresare și reziliență este piesa centrală a instrumentului de recuperare a UE de nouă generație – Next Generation EU. Acesta va sprijini investițiile și reformele publice din statele membre, ajutându-le să abordeze impactul economic și social al pandemiei COVID-19, precum și provocările provocate de tranzițiile ecologice și digitale, informează Consiliul UE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Acordul negociat de Parlamentul European cu președinția germană a Consiliului UE este structurat pe șase domenii de politici europene: Revoluția Digitală, Tranziția Verde, Antreprenoriatul și Competitivitatea, Administrație Rezilientă, Noua Generație (tineri și copii) și Coeziune Socială.

Din Mecanismul de Redresare și Reziliență, România va beneficia de 30,44 miliarde de euro. MRR reprezintă nucleul planului de redresare Next Generation EU de 750 de miliarde de euro, negociat de liderii europeni la Consiliul European din 17-21 iulie la pachet cu un buget total consolidat care cuprinde și Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, generând o valoare totală de 1.824,3 miliarde de euro.

Din cele 1.824,3 miliarde de euro, 1.074,3 miliarde reprezintă Cadrul Financiar Multianual, iar 750 de miliarde sunt alocate pentru Next Generation EU. Cele 750 de miliarde ale Next Generation EU sunt repartizate în 390 de miliarde de euro sub formă de granturi și 360 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi care vor trebui rambursate în următorii 30 de ani.

Cele 30,44 miliarde de euro care sunt alocate României provin din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări, potrivit Ministerului Fondurilor Europene. De asemenea, din cele 30,44 miliarde de euro, 13,77 miliarde de euro vor fi acordate sub formă de granturi, reprezentând a șaptea cea mai mare alocare de granturi după Italia, Spania, Franța, Polonia, Germania și Grecia. În total însă, din cele 1.824,3 miliarde de euro, României îi vor reveni 79,94 miliarde de euro.