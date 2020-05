Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, cere Comisiei Europene să renunțe la tăierile bugetare pentru politica agricolă comună

Uniunea Europeană nu trebuie să depindă de importurile de alimente din alte părți ale lumii, iar criza sanitară a arătat importanța continuării dezvoltării producției de produse alimentare „Made in Europe”, i-a transmis, luni, liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski.

Revenit în Parlamentul European pentru a-și continua activitatea de la fața locului, Cioloș a avut luni o discuție cu comisarul european pentru agricultură despre provocările sectorului agricol în criza COVID-19.

Fost comisar pentru agricultură și actualmente membru în comisia de profil din PE, europarlamentarul Dacian Cioloș a insistat asupra importanței menținerii bugetului pentru Politica Agricolă Comună și a solicitat Comisiei să renunțe la reducerile bugetare pe care le-a propus inițial pentru PAC, în contextul în care executivul european urmează să vină cu o nouă propunere de buget multianual, una care să cuprindă și un fond european de relansare economică după criza provocată de noul coronavirus.

“Mâncarea nu este o marfă oarecare și e nevoie de finanțare adecvată pentru susținerea agriculturii europene. Criza sanitară a arătat importanța continuării dezvoltării producției de produse alimentare „Made in Europe”. Nu trebuie să depindem de importurile de alimente din alte părți ale lumii, așa cum se întâmplă, de exemplu, pentru anumite medicamente sau echipamente de sănătate pentru care a fost sancționată vulnerabilitatea Europei în criză”, ,a scris Cioloș, pe pagina sa de Facebook, după discuția cu Wojciechowski.

Potrivit acestuia, comisarul pentru agricultură a confirmat că “se lucrează activ pentru a răspunde la solicitarea noastră în ceea ce privește un nou pachet de ajutor pentru fermieri, în special pentru sectoarele de lapte și vin, care sunt în mare dificultate”

“Am insistat și pentru rezerva de criză prevăzută în PAC și am cerut să regândim această rezervă, astfel încât să fie mai eficientă începând cu 2021. În ceea ce privește seceta, am solicitat Comisiei crearea de instrumente structurale și investiții pentru a face fermele noastre mai rezistente în fața acestor probleme care se agravează an de an. Dar vor fi necesare, de asemenea, măsuri pe termen scurt pentru a ajuta unele ferme să depășească stadiul actual dificil, nevoile urgente. Trebuie să fie efectuate plăți în avans pentru ajutorul PAC pentru a da un pic de oxigen fermierilor. În cele din urmă, am menționat programul de lucru al Comisiei, care va fi ajustat în săptămânile următoare. Trebuie să ne asigurăm că strategia „Green Deal” și „Farm to Fork” reprezintă o oportunitate atât pentru fermieri, cât și pentru cetățeni și că aceste noi strategii europene se pot baza pe politica agricolă comună și nu pot fi deconectate de la ea”, a mai adăugat Dacian Cioloș.

Fostul prim-ministru a revenit duminică la Bruxelles după o perioadă în care a lucrat de la distanță, pe fondul măsurilor luate de Parlamentul European privind activitatea sa în scopul prevenirii răspândirii noului coronavirus. Dacian Cioloș s-a deplasat la Bruxelles cu mașina, un drum de 20 de ore pe care l-a documentat printr-o relatare video