Liderul Renew Europe Dacian Cioloș, după acordul liderilor UE: Un pas înainte istoric. În Parlamentul European ne vom asigura că mecanismul statului de drept va fi întărit

Acordul dintre cei 27 de șefi de stat sau de guvern privind pachetul de relansare a Uniunii Europene este o decizie istorică, a declarat, marți, Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, acesta avertizând însă că Parlamentul European va urmări să consolideze Cadrul Financiar Multianual, statul de drept și noile resurse proprii pe care UE le va colecta la nivel european.

“Acordul asupra fondului de redresare, creația Renew Europe, reprezintă un pas înainte istoric, pozitiv și inovator pentru Uniunea Europeană. Sunt de acord cu cancelarul Merkel că vor începe negocierile dificile cu Parlamentul European. Vom propune modificări pentru Cadrul Financiar Multianual, statul de drept și resursele proprii“, a scris Cioloș, pe Twitter.

The agreement on the recovery fund, brainchild of @RenewEurope, is a historic, positive & innovative step forward for 🇪🇺, but I agree with Chancellor Merkel, that tough negotiations with @Europarl_EN will now start! We will seek changes on MFF, rule of law & own resources. #EUCO

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 21, 2020