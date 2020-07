Liderul Renew Europe Dacian Cioloș îi atenționează pe liderii statelor membre: UE nu este un bancomat. Un mecanism privind statul de drept trebuie decis acum

Uniunea Europeană nu este un bancomat, iar orice compromis pe care liderii statelor membre îl vor agrea trebuie să plaseze valorile în fața intereselor politice egoiste, a atenționat, duminică, președintele grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș.

“Orice compromis al Consiliului European trebuie să pună valorile în fața intereselor politice egoiste. UE nu este un bancomat. Un mecanism și o condiționalitate eficace privind statul de drept care să se aplice în mod egal tuturor statelor membre trebuie decis acum, nu mai târziu“, a scris Cioloș, pe Twitter.

Liderul Renew Europe a arătat că Parlamentul European este “unit” asupra acestei chestiuni, amintind Consiliului European că este “vremea să livreze” asupra acestei chestiuni.

Any #EUCO compromise must put values ahead of selfish political interests.

The EU is not a cash machine: an effective #RuleOfLaw mechanism & conditionality that apply equally to all MS must be agreed now, not later.@Europarl_EN is united. Time for #EUCO to deliver!

Thread👇 pic.twitter.com/5e2OrARa0z

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 19, 2020