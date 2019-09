Liderul Renew Europe Dacian Cioloș susține că nu a fost citat corect: Vă asigur că vom trata în mod egal și pe Rovana Plumb și pe candidatul Franței pentru poziția de comisar european

Președintele grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a dat asigurări din nou sâmbătă că toți candidații pentru un post de comisar european vor fi tratați în mod egal, indiferent de naționalitate.

”Legat de poziția mea față de candidatul francez Sylvie Goulard, menționată într-un articol din Politico, precizez că vorbele mele nu au fost citate cu ghilimele. Eu am declarat că doamna Goulard trebuie să fie tratată la fel ca doamna Plumb. Am spus că am discutat cu doamna Goulard despre rezultatele anchetei făcute de Parlamentul European în cazul său, că acolo lucrurile au fost lămurite. Puteți consulta cu toții concluziile Parlamentului. Între timp, a fost demarată o anchetă judiciară în Franța și așteptăm ca doamna Goulard și autoritățile franceze să ne aducă lămuriri în acest caz”, a precizat fostul premier, într-o postare pe Facebook.

Într-un articol Politico Europe intitulat ”Comisia de anchetă a Ursulei von der Leyen” comisarii desemnați din partea Franței, României și Poloniei sunt dați ca exemplu privind problemele de integritate din echipa președintelui ales al Comisiei Europene.

În context, Politico Europe menționează că Dacian Cioloș, liderul Renew Europe, a declarat că va vota împotriva candidaturii Rovanei Plumb pentru poziția de comisar european și că îi va sfătui astfel și pe colegii din grupul său politic.

Publicația de la Bruxelles precizează că ”Cioloș a spus că acceptă explicațiile lui Goulard, un membru din familia sa politică, referitoare la acuzațiile îndreptate împotriva ei și că va susține candidatura ei, pentru că în ultimă instanță este evident pentru el că ea respectă regulile UE, fapt dovedit prin rambursarea banilor europeni folosiți”.

”Săptămâna viitoare, la Strasbourg, vom avea o dezbatere în grupul parlamentar din care facem parte, Renew Europe, despre pregătirea audierilor comisarilor desemnați. Vă asigur că îi vom trata în mod egal pe toți candidații. Și pe cel român, și pe cel francez, și pe cel propus de Budapesta, si pe cel trimis de Varșovia, și pe oricare alt candidat pentru un post de comisar european. Vom folosi aceleași criterii de evaluare: raportarea la valorile Uniunii Europene și angajamentul de a respecta aceste valori, integritatea candidatului și posibilele conflicte de interese”, a mai scris Cioloș.

Controverse planează asupra comisarului Sylvie Goulard din partea Franței, în contextul unei anchete a justiției franceze și a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind un dosar referitor la angajări fictive în cadrul cabinetului său de eurodeputat. Goulard a fost membru al Parlamentului European în perioada 2009-2017, în grupul ALDE, acum Renew Europe, condus de Dacian Cioloș și în cadrul căruia delegația USR PLUS reprezintă a treia cea mai mare delegație.

Dacian Cioloș a mai dat asigurări similare privind imparțialitatea grupului său politic și joi. ”Europarlamentarii USR PLUS îi vor trata în mod egal pe toți candidații. Și pe cel român, și pe cel francez, și pe oricare alt candidat pentru un post de comisar european”, a scris liderul Renew Europe, joi, pe Facebook.

Poliţia judiciară din Franţa a audiat-o marţi pe Sylvie Goulard, viitor comisar european pentru piaţa internă, în dosarul angajărilor fictive, a declarat agenţiei France Presse o sursă apropiată de anchetă.

Goulard a fost audiată la Oficiul Central de Combatere a Corupţiei şi a Infracţiunilor Financiare şi Fiscale din Nanterre, în regiunea pariziană, a precizat sursa.

Sylvie Goulard a fost desemnată oficial marţi în Comisia Europeană de preşedinta Ursula von der Leyen, odată cu alţi 26 de comisari. Portofoliul ei urmează să acopere politica industrială, piaţa unică digitală, industria de apărare şi spaţială.

Goulard a fost nominalizată ca reprezentantă a Franţei în CE de preşedintele Emmanuel Macron în ciuda suspiciunilor că a fost implicată în angajări fictive, ca eurodeputată din partea partidului de centru Modem în perioada 2009-2017. Ca urmare a scandalului, în 2017, ea a demisionat după numai trei luni din funcţia de ministru al apărării în guvernul francez condus de premierul Edouard Philippe.