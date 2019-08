Liderul SUA Donald Trump, laude la adresa premierului britanic Boris Johnson după decizia de a suspenda Parlamentul: Este exact ce-i trebuie Regatului Unit și va dovedi că este un mare prim-ministru

Președintele american Donald Trump l-a elogiat miercuri, pe Twitter, pe prim-ministrul britanic, Boris Johnson, despre care a spus că este politicianul de care are nevoie și că el va doveni că este un ”mare” premier, informează Agerpes.

”Va fi foarte dificil pentru Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist britanic, să obţină o moţiune de cenzură împotriva Noului Prim-Ministru Boris Johnson, mai ales în lumina faptului că Boris este exact ce-i trebuie Regatului Unit, şi el va dovedi că este <<unul mare!>> Iubesc Regatul Unit”, a scris Trump pe reţeaua de socializare.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019