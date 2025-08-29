U.E.
“Liderul suprem al celei mai mari superputeri este în mod obiectiv un agent sovietic sau rus”, spune despre Trump liderul unei țări UE și NATO
Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a făcut o declarație dură la adresa președintelui american Donald Trump, în opinia sa liderul american fiind „în mod obiectiv un agent sovietic sau rus”, relatează Euronews.
„Liderul suprem al celei mai mari superputeri din lume este, în mod obiectiv, un agent sovietic sau rus”, a spus de Sousa pe 27 august, în timpul unui discurs la Castelo de Vide.
Eforturile lui Trump de a se prezenta drept principal mediator în reconcilierea Ucrainei și Rusiei nu au făcut o impresie bună asupra președintelui portughez. De Sousa a remarcat că încercările lui Trump de a „reglementa” războiul nu au fost benefice pentru Ucraina.
„În mod obiectiv, noua conducere a SUA a contribuit strategic în favoarea Rusiei”, a adăugat el.
Ca exemplu, de Sousa a amintit că „în fiecare zi” apar noi amenințări din partea SUA privind impunerea de sancțiuni Kremlinului. Totuși, în realitate, nicio promisiune a lui Trump de a întări sancțiunile nu a fost îndeplinită.
Potrivit liderului portughez, Trump încearcă să joace rolul unui „arbitru”, dar în același timp vrea să negocieze „doar cu o singură parte”. Kievul și aliații săi europeni sunt literalmente forțați să facă presiuni asupra Washingtonului pentru ca acesta să participe și el la negocieri.
De Sousa a adăugat că Europa a minimalizat „importanța lui Trump și a trumpismului” și, de asemenea, nu a crezut că balanța puterii la Casa Albă și politica americană s-ar putea schimba atât de drastic după venirea lui Trump la putere.
Între timp, presa scrie că președintele american Donald Trump nu este mulțumit de cererile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale Europei privind încheierea războiului. El dorește pace cu orice preț.
În ultimele zile, Trump și-a exprimat în discuții private frustrarea că eforturile sale diplomatice nu au adus rezultate — însă nu dă vina pe Rusia și pe președintele rus Vladimir Putin.
U.E.
Este “evident” că nu va avea loc o întâlnire Zelenski – Putin, afirmă Merz înaintea unui consiliu franco-german cu Macron la Fort de Brégançon
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile directe dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu vor avea loc, chiar dacă administrația Trump continuă să facă presiuni pentru un acord de pace.
„Spre deosebire de ceea ce s-a convenit săptămâna trecută între președintele Trump și președintele Putin, atunci când am fost împreună la Washington, este evident că nu va avea loc o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin”, le-a spus Merz reporterilor înaintea unei cine cu Emmanuel Macron la Fort de Brégançon, reședința de vară a liderului francez, relatează Politico Europe.
La începutul acestei luni, Trump a declarat, după o întâlnire a liderilor europeni la Casa Albă, că a aranjat o întâlnire între Putin și Zelenski, însă Moscova a temperat ulterior așteptările ca un astfel de summit să aibă loc în viitorul apropiat.
Declarațiile lui Merz vin după ce Rusia a lansat joi dimineață un atac mortal asupra Kievului, soldat cu cel puțin 12 morți și cu avarii la clădirile care găzduiau delegațiile UE și britanică. Macron s-a numărat printre cei care au condamnat atacurile, pe care le-a descris drept „teroare” și „barbarie”.
Liderii europeni și-au exprimat în privat scepticismul că inițiativa de pace a lui Trump împreună cu Putin va da rezultate, însă comentariul lui Merz de joi este una dintre cele mai ferme exprimări publice de îndoială din partea unui lider european că această inițiativă va reuși.
Merz și Macron caută să proiecteze unitate în privința Ucrainei, în timp ce încearcă să depășească divergențele pe o serie de alte subiecte în cadrul întâlnirii lor, inclusiv obiecțiile Franței față de un acord comercial UE–Mercosur, precum și diferențele privind investițiile în apărare și energie.
NATO
Șeful Statului Major al Apărării din Franța cere Europei să se ridice la dinamica puterii dure: “O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat”
Guvernele dezbinate ale Europei neagă măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să facă un pas înainte pentru a-și afirma forța combinată ca putere dură, a avertizat șeful Statului Major al Apărării din armata franceză într-un amplu interviu înainte de plecarea din funcție, la finalul unui mandat care a marcat implicarea substanțială a Franței pe flancul estic al NATO, îndeosebi prin conducerea grupului de luptă al Alianței Nord-Atlantice în România.
„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat, după două secole în care Occidentul a dat tonul. Nu este vorba doar de forțele armate, ci de faptul că acum predomină dinamica puterii dure”, a declarat generalul Thierry Burkhard într-un comentariu neobișnuit de tranșant pentru Politico Europe și ziarul francez Libération.
Burkhard a avertizat că statele fragmentate ale Europei din perspectivă militară vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.
„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.
Verificarea realității făcută de generalul francez reia un număr tot mai mare de avertismente despre slăbiciunea Europei.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat și el săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul a primit un „semnal de trezire extrem de brutal” de la Donald Trump și că trebuie să gândească în termeni mult mai strategici în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.
Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii, urmând să fie înlocuit de generalul aviației Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.
Sub comanda sa, forțele armate franceze și-au întărit prezența pe flancul estic al Europei și au devenit mai active în NATO, pregătindu-se pentru un război de înaltă intensitate. În ultimele luni, generalul francez a co-prezidat și coaliția celor dispuși, un grup de țări care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
Burkhard a descris o lume definită de patru factori politici: folosirea forței pentru rezolvarea conflictelor; presiunea unor țări precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iran de a contesta Occidentul; puterea războiului informațional; și impactul schimbărilor climatice.
Conflictul de înaltă intensitate din Ucraina declanșează o regândire profundă a modului în care operează forțele armate occidentale, potrivit lui Burkhard.
„Am trecut de la războaiele alese — din Irak, Afganistan sau Mali — la războaie impuse”, a spus generalul francez.
În ceea ce el numește „războaie alese”, liderii politici și militari păstrează controlul asupra cantității de muniție folosite, a duratei desfășurării trupelor și a numărului de personal implicat. Războaiele impuse sunt conflicte existențiale, fără astfel de opțiuni. „Dacă ucrainenii nu luptă sută la sută [împotriva Rusiei], vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a adăugat el.
Pentru a face față noii realități, Burkhard a susținut că forțele armate occidentale trebuie să își diversifice arsenalele. „Întrebarea «ce omoară ce și la ce cost» este centrală. Dacă dezvoltăm doar arme de înaltă tehnologie care omoară, dar sunt de fapt foarte, foarte scumpe, probabil nu vom reuși”, a spus el, adăugând că forțele armate au nevoie și de arme de uzură cu costuri reduse.
Generalul francez a respins argumentul conform căruia forțele armate franceze ar rezista doar câteva zile într-un conflict de înaltă intensitate, deoarece stocurile de muniții sunt prea scăzute. Franța nu ar lupta singură cu Rusia, ci alături de aliații NATO, a subliniat el.
„Stocurile noastre de muniții nu sunt la fel de ridicate pe cât ar trebui, pentru că ne-am concentrat mai mult pe războaiele alese”, a adăugat Burkhard. „Înseamnă asta că forțele armate franceze nu sunt capabile să se angajeze în operațiuni? Nu. Ele pot face acest lucru chiar din această seară, dacă este necesar.”
COMISIA EUROPEANA
Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană
Comisia Europeană subliniază într-un raport nevoia îmbunătățirii controalelor vamale și a cooperării, în special pentru a face față creșterii rapide a comerțului electronic.
În raportul privind controalele vamale asupra conformității produselor la frontierele externe ale UE, instituția europeană observă că, din păcate, produsele importate, inclusiv cele achiziționate online, nu respectă întotdeauna normele UE privind siguranța, securitatea sau standardele de mediu, lucru care creează riscuri pentru cetățenii și întreprinderile din UE.
„Pe măsură ce continuăm să observăm o creștere a importurilor provenite din comerțul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale și cooperarea cu autoritățile pieței unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. În contextul concurenței din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privință, permițând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient și să acționeze ca o singură entitate”, a subliniat Maroš Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.
UE abordează provocările legate de importurile neconforme și de creșterea comerțului electronic prin reforma vamală propusă, care urmărește să instituie o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date a UE pentru a consolida gestionarea riscurilor, a consolida cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței și a moderniza asigurarea respectării normelor privind conformitatea produselor.
Datele-cheie din perioada 2022-2024 din raport arată că controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autoritățile vamale și, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piața UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase.
În întreaga Uniune Europeană, autoritățile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformității sau a riscurilor grave.
Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerțul electronic a depășit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea și calitatea controalelor existente necesită îmbunătățiri pentru a aborda provocările emergente.
Raportul ajută Comisia și statele membre să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă autoritățile vamale în ceea ce privește controlul conformității produselor și să identifice măsuri pentru a îmbunătăți în continuare asigurarea respectării normelor UE.
Îmbunătățirea controalelor vamale în întreaga UE
Raportul arată că, deși controalele vamale continuă să joace un rol esențial, o mai bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței este esențială pentru a împiedica intrarea pe piața unică a UE a produselor neconforme sau periculoase.
Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esențial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor, mai arată Comisia Europeană.
Instituția europeană cu rol executiv a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea controalelor vamale și a gestionării riscurilor.
Conformitatea produselor în UE garantează că produsele îndeplinesc criterii stricte, inclusiv standarde funcționale, tehnice, de siguranță, de sănătate și de mediu, protejând astfel atât consumatorii, cât și mediul.
Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleași norme, promovând concurența loială.
Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure și de înaltă calitate pe piața unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preț mai bun, atât prin prețuri competitive, cât și prin standarde de înaltă calitate.
Consolidarea uniunii vamale a UE
Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerț electronic sigur și durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerțul electronic.
Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur și mai securizat pentru cetățeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți controalele vamale și pentru a se asigura că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.
Reforma vamală a UE propusă de Comisie și aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor și o cooperare mai eficace între autoritățile vamale și alte autorități, cum ar fi autoritățile de supraveghere a pieței.
Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente și mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităților vamale de a identifica și elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmărește să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea și să sprijine creșterea economică, asigurând în același timp protecția cetățenilor săi și a mediului.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
Este “evident” că nu va avea loc o întâlnire Zelenski – Putin, afirmă Merz înaintea unui consiliu franco-german cu Macron la Fort de Brégançon
“Liderul suprem al celei mai mari superputeri este în mod obiectiv un agent sovietic sau rus”, spune despre Trump liderul unei țări UE și NATO
Ministrul Muncii, Florin Manole, întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România: Vom consolida parteneriatul pentru politici sociale și cele de ocupare a forței de muncă
Șeful Statului Major al Apărării din Franța cere Europei să se ridice la dinamica puterii dure: “O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat”
Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16. Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave din cele 32 achiziționate
Opriți demonii urii de rasă!
Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană
CAART, centrul de cercetare al INCAS, profilează România pe harta europeană a cercetării aerospațiale
Nicușor Dan condamnă agresiunea comisă asupra unui livrator străin: “Autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca o infracțiune motivată de ură”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO1 week ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal
- NATO1 week ago
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO