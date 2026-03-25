Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE, învingând Roma într-o cursă în care s-au mai aflat alte șapte orașe, inclusiv București

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Orașul francez Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, după o competiție în finală cu capitala Italiei, Roma, și la capătul unei curse în care nouă orașe, inclusiv Bucureștiul, au candidat.

Lille a învins Roma cu 36 de voturi pentru, exact numărul necesar pentru a câștiga, a transmis președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

“Consiliul și Parlamentul European au ales orașul Lille ca sediu al viitoarei autorități vamale a Uniunii Europene (EUCA)”, se arată într-un comunicat al Consiliului.

Autoritatea va avea sarcina de a coordona și sprijini activitățile autorităților vamale naționale în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii. Se preconizează că va avea un efectiv de aproximativ 250 de angajați.

Înființarea noii autorități face parte din eforturile de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunii semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de creșterea rapidă a comerțului electronic și de schimbările realităților geopolitice.

Colegiuitorii au convenit asupra amplasării sediului EUCA în cadrul unei reuniuni interinstituționale informale la nivel politic.

În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).

Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Importurile de energie ale UE au continuat să scadă în 2025. SUA domină livrările de GNL, iar Norvegia rămâne principal furnizor de gaze și un actor-cheie pe piața petrolului
Importurile de energie ale UE au continuat să scadă în 2025. SUA domină livrările de GNL, iar Norvegia rămâne principal furnizor de gaze și un actor-cheie pe piața petrolului
Comisia Europeană lansează o nouă strategie pentru a gestiona amenințarea în creștere a incendiilor de vegetație. În 2025, Europa a înregistrat cel mai grav sezon de incendii forestiere de când se țin evidențe
Comisia Europeană lansează o nouă strategie pentru a gestiona amenințarea în creștere a incendiilor de vegetație. În 2025, Europa a înregistrat cel mai grav sezon de incendii forestiere de când se țin evidențe
Robert Lupițu
Robert Lupițu
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

