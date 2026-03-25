Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a UE, învingând Roma într-o cursă în care s-au mai aflat alte șapte orașe, inclusiv București

Orașul francez Lille va găzdui viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene, după o competiție în finală cu capitala Italiei, Roma, și la capătul unei curse în care nouă orașe, inclusiv Bucureștiul, au candidat.

Lille a învins Roma cu 36 de voturi pentru, exact numărul necesar pentru a câștiga, a transmis președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

“Consiliul și Parlamentul European au ales orașul Lille ca sediu al viitoarei autorități vamale a Uniunii Europene (EUCA)”, se arată într-un comunicat al Consiliului.

Autoritatea va avea sarcina de a coordona și sprijini activitățile autorităților vamale naționale în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii. Se preconizează că va avea un efectiv de aproximativ 250 de angajați.

Înființarea noii autorități face parte din eforturile de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunii semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de creșterea rapidă a comerțului electronic și de schimbările realităților geopolitice.

Colegiuitorii au convenit asupra amplasării sediului EUCA în cadrul unei reuniuni interinstituționale informale la nivel politic.

În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).

Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.