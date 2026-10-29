Linia de Apărare Baltică: Estonia pregătește construirea a circa 150 de buncăre în regiunea de la granița cu Rusia

Estonia intenționează să construiască aproximativ 150 de buncăre în regiunea Ida-Virumaa, învecinată cu Rusia, în cadrul proiectului de consolidare a apărării statelor baltice. Anunțul a fost făcut miercuri, în Parlament, de ministrul apărării, Martin Herem, relatează postul public eston ERR, citat de MOLDPRES, preluat de Agerpres.

Aproximativ 100 de buncăre ar urma să fie amplasate pe terenuri ale statului, iar alte circa 50 pe proprietăți private sau municipale. Pentru construcțiile de pe terenuri private, autoritățile vor trebui să încheie acorduri cu proprietarii, a precizat ministrul.

Printre soluțiile luate în considerare se numără acordarea unor compensații pentru utilizarea terenurilor, închirierea sau cumpărarea acestora. Herem a subliniat însă că statul nu are în prezent un plan amplu de achiziționare a terenurilor de-a lungul râului Narva, potrivit comunicatului Parlamentului eston.

„Din informațiile mele, în prezent nu există planuri de amploare pentru achiziționarea de către stat a unei zone mai extinse”, a declarat el.

Construcțiile fac parte din proiectul Liniei de Apărare Baltice.

În aceeași intervenție, Herem a anunțat creșterea, în următorii patru ani, a finanțării pentru organizațiile de tineret Noored Kotkad și Kodutütred, precum și pentru instruirea în utilizarea dronelor. Autoritățile urmăresc și includerea mai multor teme de apărare națională în programa școlară, prin intermediul disciplinelor existente. Ministrul a precizat că aceste inițiative vizează întreaga Estonie.

Măsurile se înscriu în eforturile statelor baltice de a-și întări capacitatea de apărare în fața amenințărilor rusești, inclusiv a incursiunilor cu drone, încălcărilor spațiului aerian și acțiunilor de sabotaj.

La începutul acestei luni, armata estonă a anunțat că va muta permanent Brigada 1, pregătită de luptă, într-o bază extinsă aflată la mai puțin de 50 de kilometri de granița cu Rusia, pentru a răspunde mai eficient unui eventual atac.

Publicația indică pentru Estonia cheltuieli de apărare echivalente cu 5,4% din PIB. Angajamentul convenit de aliații NATO la summitul de la Haga prevede atingerea unui nivel total de 5% din PIB până în 2035, dintre care cel puțin 3,5% pentru apărarea propriu-zisă și până la 1,5% pentru investiții conexe de securitate și reziliență.

Consolidarea apărării continuă și în statele vecine. În Letonia, brigada NATO dislocată în țară a început la 26 octombrie cele mai ample exerciții de desfășurare a forțelor organizate până acum, în timp ce în Lituania au fost formulate solicitări pentru staționarea unor militari de-a lungul frontierei cu exclava rusă Kaliningrad.