A fost lansată Linia electrică Vulcănești–Chișinău. Maia Sandu: Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura

REPUBLICA MOLDOVA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Maia Sandu - Facebook

Ieri, 8 noiembrie, a fost lansată Linia electrică Vulcănești–Chișinău – 158 de kilometri de infrastructură energetică, care leagă Republica Moldova de România și Uniunea Europeană. 

„Independența energetică înseamnă să putem decide singuri de unde cumpărăm energia, fără presiuni și șantaj. (…) Timp de decenii, energia a fost folosită ca instrument de presiune împotriva țării noastre. De fiecare dată când Moldova alegea un alt drum decât cel dorit de Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură”, a transmis președinta Maia Sandu în urma reuniunii la care a participat și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Potrivit șefei statului, urmează două noi interconexiuni cu România – Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, realizate cu sprijinul partenerilor europeni și americani: „Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pentru realizarea acestui proiect și partenerilor care ne sunt alături. Am făcut un pas important pentru independența energetică a țării noastre. Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura.”

 

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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