“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă

Corespondență din München

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat “liniștită” de discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, în care șeful diplomației americane a adoptat un ton echilibrat privind revitalizarea alianței transatlantice, fără a ocoli însă criticile la adresa Europei, pe care le-a pus pe seama unei vine colective a comunității euro-atlantice.

Întrebată în cadrul Conferinței ce părere are despre discursul susținut anterior de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șefa Comisiei Europene a spus că a fost „foarte mult liniștită”.

Ea l-a descris pe Rubio drept „un bun prieten, un aliat puternic” și a adăugat că înțelege că „în administrația (SUA) unii au un ton mai dur pe acest subiect, dar secretarul de stat a fost foarte clar: vrem o Europă puternică în alianță și pentru asta lucrăm intens în UE”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance.

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.

În schimb, ea a fost mult mai tăioasă când a fost întrebată despre afirmațiile recente ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, care le-a spus recent eurodeputaților din Parlamentul European că Europa poate „visa în continuare” dacă crede că se poate apăra fără SUA.

„Aș dori să-i spun, dragul meu prieten, că nu există doar status quo sau diviziune și perturbare. Există mult între aceste două extreme”, a spus ea, adăugând că acest lucru ar fi benefic atât pentru Europa, cât și pentru SUA.

„Există mult mai mult între aceste două extreme, iar o Europă independentă înseamnă să ne dezvoltăm forța fără să ne sprijinim constant pe altcineva”, a continuat ea.