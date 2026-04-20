Lipsa de cunoaștere financiară a societății a adus politicianul la decizii nesănătoase pentru economia românească, apreciază Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că educația financiară reprezintă un element esențial atât pentru dezvoltarea individuală, cât și pentru funcționarea sănătoasă a economiei, avertizând în același timp asupra riscurilor generate de dezinformarea din mediul online și a faptului că o lipsă de cunoaștere financiară duce politicienii la decizii nesănătoase pentru economia românească.

Șeful statului a participat la deschiderea Forumului Educației Financiare, organizat la Academia de Studii Economice, prilej cu care a marcat și aniversarea instituției, pe care a descris-o drept „un pol de excelență în mediul nostru universitar”.

În discursul său, președintele a insistat asupra nevoii ca fiecare cetățean să dețină cunoștințe financiare de bază, subliniind că „subiectul educației financiare este foarte important” și că „un tânăr care iese din școală, un om adult, să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară: cum să ia un credit, cum să compare, cum se poate investi – astea sunt chestiuni elementare, fără de care, în secolul XXI, ești lipsit de niște abilități absolut esențiale”.

El a evidențiat și legătura directă dintre nivelul de educație financiară și prosperitatea unei țări, afirmând că „există o corelație între prosperitatea unei țări și nivelul de educație financiară”, explicând că o populație informată influențează deciziile politice.

„Politicienii se uită la ce gândesc oamenii care le cer votul și, în funcție de asta, merg într-o parte sau alta cu politicile publice”, subliniat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a atras atenția asupra consecințelor lipsei de cunoștințe financiare, arătând că „am văzut exemple în care o lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul la decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă”.

În plan economic, șeful statului a subliniat că o societate educată financiar stimulează antreprenoriatul și investițiile.

„O societate cu o educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat. Fără antreprenoriat economia scârțâie”, și că aceasta poate contribui la creșterea capitalului disponibil. „Va avea un apetit pentru a duce capitalul către zona privată a economiei, unde este nevoie de acel capital”, a adăugat el.

O parte importantă a intervenției a vizat fenomenul dezinformării, descris ca parte a unui „război informațional” în desfășurare.

„Noi trăim un război informațional, e o certitudine, pe care îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet, false reclame”, a spus președintele, oferind ca exemplu promisiunile nerealiste de câștig. „cine are o educație financiară va ști că nu poți, nu există profit de 300%”.

Acesta a avertizat că efectele depășesc sfera economică și pot afecta funcționarea democrației, precizând că „alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă către modele autoritare, și asta este o chestiune extrem, extrem de serioasă”.

Președintele a făcut apel la implicarea specialiștilor în combaterea dezinformării, inclusiv în mediul digital, subliniind că „inclusiv în zone în care un profesionist, de principiu, spune că n-are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul, e nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre și să demaște impostura din aceste zone”, avertizând că, în lipsa acestei implicări, „o parte întreagă a societății noastre se duce într-o direcție total, total nesănătoasă”.