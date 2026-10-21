Ministrul Sănătății: ”Șanse mari” ca lista medicamentelor compensate să fie actualizată până la sfârșitul anului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în prima sa conferință de presă organizată de la preluarea mandatului în cabinetul Niculescu, că lista medicamentelor compensate și gratuite ar urma să fie actualizată până la finele anului.

„Anul trecut, eu am actualizat, în cele 10 luni de mandat, lista de medicamente compensate de două ori. Și am avut cel mai mare număr de medicamente incluse și de extinderi de indicații într-o perioadă atât de scurtă. Se va actualiza și până la finalul acestui an”, a precizat ministrul în cadrul conferinței.

La sfârșitul lunii august, 50 de tratamente inovatoare, destinate afecțiunilor oncologice, cardiace, neurologice sau bolilor rare, așteptau introducerea pe lista medicamentelor compensate, în condițiile în care pacienții români se confruntă cu cel mai lung timp de așteptare din Uniunea Europeană pentru accesul la terapii inovatoare.

România investește din fonduri publice aproximativ 4% din PIB în sănătate, sub media regională a țărilor din Europa Centrală și de Est și mult sub media statelor din Europa de Vest. Nivelul redus al finanțării se reflectă și în cheltuielile publice pentru medicamente. Astfel, cheltuiala publică netă pentru medicamente în România este de doar 138 de euro pe cap de locuitor, cu aproape 40% sub media Europei Centrale și de Est (220 de euro), situând țara noastră printre statele europene cu cele mai reduse niveluri de finanțare în acest domeniu.

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Timpul de așteptare al pacienților din România nu a scăzut niciodată sub borna de doi ani de zile în ultimele Studii W.A.I.T., începând cu cel din 2020. În studiile anterioare pacienții români au așteptat după cum urmează: 828 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2024), 778 de zile în (Studiul W.A.I.T. 2023), 918 de zile (Studiul W.A.I.T. 2022), 899 de zile (Studiul W.A.I.T. 2021) sau 883 de zile (Studiul W.A.I.T. 2020). România a trecut de borna de 1.000 de zile în Studiul W.A.I.T. 2025, care analizează proporția medicamentelor inovatoare compensate și timpul până la compensare pentru medicamentele aprobate la nivel european în perioada 2021-2024.

„Studiul W.A.I.T 2025” arată că, în medie, un nou medicament, aprobat la nivel european în 2021-2024, ajunge cel mai repede la pacienții din Germania în 158 de zile, în comparație cu 1.110 zile în România (adică 3 ani) și 640 zile în Bulgaria.

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