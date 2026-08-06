Lituania avertizează că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a pune în scenă provocări menite să slăbească sprijinul NATO pentru Ucraina

Rusia ar putea utiliza drone de fabricație ucraineană capturate pentru a pune în scenă provocări în regiunea baltică, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații lituaniene prezentate joi de ministrul apărării, Robertas Kaunas, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Vorbim de o operațiune sub steag fals, care folosește o dronă ucraineană falsă. (…) Unul din obiective este ca NATO să ezite și să își reducă sprijinul pentru Ucraina. Vă pot asigura că nu se va întâmpla asta”, a declarat Kaunas.

O operațiune sub steag fals este concepută astfel încât responsabilitatea pentru o acțiune să fie atribuită unei alte părți. În scenariul descris de autoritățile lituaniene, folosirea unei drone ucrainene capturate ar putea crea aparența că un eventual incident produs pe teritoriul unui stat NATO a fost provocat de Kiev.

Ministrul nu a oferit informații despre momentul sau locul unei posibile operațiuni și nici despre existența unei ținte concrete. El a prezentat însă evaluarea drept parte a eforturilor Moscovei de a alimenta neîncrederea între Ucraina și aliații săi occidentali.

Avertismentul intervine după ce liderii Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au semnalat în repetate rânduri riscul unor acțiuni de sabotaj sau al unor provocări rusești îndreptate împotriva statelor de pe flancul estic al NATO. Potrivit acestora, asemenea operațiuni ar putea urmări destabilizarea regiunii și erodarea sprijinului acordat Ucrainei.

În luna iulie, președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că informațiile primite de autorități indicau pregătirea de către Rusia a unor posibile atacuri asupra infrastructurii. Liderul de la Vilnius nu a precizat ce stat ar putea fi vizat și a afirmat că nu existau date despre momentul sau locul unei eventuale acțiuni, însă autoritățile au consolidat protecția infrastructurilor energetice și de transport, potrivit Reuters.

Kremlinul a respins atunci acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, le-a calificat drept „povești de groază” folosite, în opinia Moscovei, pentru justificarea militarizării statelor europene împotriva Rusiei.

Temerile sunt amplificate de incidentele în care drone ucrainene lansate către ținte din Rusia au deviat de la traseu și au ajuns în spațiul aerian al Finlandei sau al statelor baltice. Kievul susține că aceste abateri au fost provocate de sistemele rusești de război electronic, care pot bruia sau imita semnalele de navigație și control ale aparatelor.

Moscova a formulat, la rândul său, acuzația că statele baltice ar permite Ucrainei să le utilizeze spațiul aerian pentru atacuri asupra teritoriului rus. Atât autoritățile baltice, cât și cele ucrainene au negat aceste afirmații.