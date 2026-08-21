Lituania construiește o nouă tabără militară pentru trupele NATO, în apropiere de granița cu Belarus

Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de pregătire Rudninkai, aflată în proximitate de frontiera cu Belarus, pentru a găzdui soldați germani și alte trupe NATO, a dezvăluit joi Ministerul lituanian al Apărării.

Într-un comunicat, Ministerul lituanian al Apărării oferă detalii cu privire la specificațiile tehnice ale acestei noi tabere militare.

Pe o suprafață de șapte hectare vor fi construite clădiri rezidențiale și structuri tehnice. Sursa citată anticipează că tabăra va putea găzdui peste 1.000 de soldați.

„Investim în infrastructura militară în mod strategic și cuprinzător, astfel încât să știm ce este necesar pentru ca atât brigada germană, cât și soldații altor aliați NATO din Lituania să beneficieze de o pregătire de înaltă calitate și să aibă condiții de viață adecvate. Noua bază din Rūdninkai este dovada că suntem aliați exemplari și că îndeplinim obligațiile Lituaniei în calitate de țară gazdă”, afirmă ministrul Apărării Naționale, Robertas Kaunas.

Contractul privind elaborarea propunerilor de proiect pentru tabără a intrat în vigoare în această lună. Finalizarea întregului proiect este prevăzută pentru prima jumătate a anului 2028.

Se estimează că acest proiect va costa peste 40 de milioane de euro. Pe teritoriul taberei vor fi amplasate clădiri rezidențiale și de servicii, urmând să fie construită întreaga infrastructură tehnică și de comunicații.

Întreaga infrastructură va fi proprietatea Lituaniei și va fi administrată și utilizată de Forțele Armate Lituaniene.