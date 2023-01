Lituania, încrezătoare că Occidentul va furniza tancuri Ucrainei, dar cere aliaților să facă mai mult

Liderii instituțiilor UE au transmis, miercuri, 18 ianuarie, condoleanțe Ucrainei pentru moartea ministrului de interne, Denys Monastyrskyi, și a celorlalte victime în urma prăbușirii unui elicopter lângă Kiev, la Brovary.

„Tragedia lovește în inima Ucrainei devastate de război. Îmi exprim sincerele condoleanțe familiilor victimelor, președintelui Volodimir Zelenski și întregii țări în urma prăbușirii elicopterului la Brovary. Suntem în doliu alături de voi”, este mesajul transmis pe Twitter de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.

I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.

We are mourning with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023