Lituania insistă ca Ucraina să nu fie exclusă de la negocierile pentru încheierea războiului

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© European Union, 2025

Ucraina nu trebuie să fie exclusă de la discuțiile privind încheierea războiului lansat de Rusia, a declarat joi, la Vilnius, președintele lituanian Gitanas Nauseda, pe fondul rapoartelor privind un posibil summit trilateral între Statele Unite, Rusia și China în noiembrie, relatează dpa, potrivit Agerpres

Moscova dorește ca o astfel de reuniune să aibă loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru luna noiembrie în orașul chinez Shenzhen.

Președintele american Donald Trump și-a arătat deschiderea față de o întâlnire cu omologii săi rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, afirmând că discuțiile dintre cele trei mari puteri nucleare pe tema dezarmării nucleare ar fi „un lucru foarte bun pentru lume”.

El a adăugat că în cadrul unei astfel de reuniuni vor fi abordate și alte subiecte, precum războiul din Ucraina.

„Ucraina trebuie să fie neapărat inclusă în negocieri”, a subliniat Nauseda.

„Formatele propuse de Moscova, precum cel care include China, SUA și Rusia, alimentează suspiciuni că un scenariu similar celui din al Doilea Război Mondial s-ar putea repeta, ducând la o împărțire în sfere de influență”, a declarat președintele lituanian, adăugând că acest lucru stârnește o îngrijorare profundă în întreaga regiune.

Citiți și Atacul Rusiei asupra Kievului arată că Moscova „nu și-a schimbat atitudinea” în pofida negocierilor, avertizează Zelenski

Nauseda a afirmat că Beijingul nu poate acționa ca un mediator complet imparțial atât timp cât continuă să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

El a subliniat, de asemenea, că la negocieri ar trebui să participe un reprezentant european, însă ar trebui stabilite în prealabil criterii foarte clare în acest sens.

În opinia sa, președintele Consiliului European, Antonio Costa, ar putea reprezenta interesele UE în cadrul unor eventuale discuții, a precizat Nauseda.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
ICI București a prezentat rolul blockchain și al inteligenței artificiale în protejarea infrastructurilor critice la CIPRE Europe 2026
ICI București a prezentat rolul blockchain și al inteligenței artificiale în protejarea infrastructurilor critice la CIPRE Europe 2026
Articolul următor
Germania cere acțiune comună pentru protejarea rutelor maritime, de la Marea Neagră la Ormuz: „Atacurile arbitrare asupra navigației trebuie să înceteze”
Germania cere acțiune comună pentru protejarea rutelor maritime, de la Marea Neagră la Ormuz: „Atacurile arbitrare asupra navigației trebuie să înceteze”
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare