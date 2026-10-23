Lituania insistă ca Ucraina să nu fie exclusă de la negocierile pentru încheierea războiului

Ucraina nu trebuie să fie exclusă de la discuțiile privind încheierea războiului lansat de Rusia, a declarat joi, la Vilnius, președintele lituanian Gitanas Nauseda, pe fondul rapoartelor privind un posibil summit trilateral între Statele Unite, Rusia și China în noiembrie, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Moscova dorește ca o astfel de reuniune să aibă loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru luna noiembrie în orașul chinez Shenzhen.

Președintele american Donald Trump și-a arătat deschiderea față de o întâlnire cu omologii săi rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, afirmând că discuțiile dintre cele trei mari puteri nucleare pe tema dezarmării nucleare ar fi „un lucru foarte bun pentru lume”.

El a adăugat că în cadrul unei astfel de reuniuni vor fi abordate și alte subiecte, precum războiul din Ucraina.

„Ucraina trebuie să fie neapărat inclusă în negocieri”, a subliniat Nauseda.

„Formatele propuse de Moscova, precum cel care include China, SUA și Rusia, alimentează suspiciuni că un scenariu similar celui din al Doilea Război Mondial s-ar putea repeta, ducând la o împărțire în sfere de influență”, a declarat președintele lituanian, adăugând că acest lucru stârnește o îngrijorare profundă în întreaga regiune.

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Nauseda a afirmat că Beijingul nu poate acționa ca un mediator complet imparțial atât timp cât continuă să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

El a subliniat, de asemenea, că la negocieri ar trebui să participe un reprezentant european, însă ar trebui stabilite în prealabil criterii foarte clare în acest sens.

În opinia sa, președintele Consiliului European, Antonio Costa, ar putea reprezenta interesele UE în cadrul unor eventuale discuții, a precizat Nauseda.