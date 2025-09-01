Lituania „înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă”, subliniază președintele Gitanas Nauseda: Arată nevoia de a consolida frontierele și apărarea

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat că plănuiește să folosească mai multe fonduri UE pentru a-și consolida frontierele și liniile de apărare, după incidentele din ultimele luni în care se presupune că drone rusești au traversat spațiul aerian al țării, informează The Guardian.

„Lituania înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă și că trebuie să fim capabili să detectăm vehiculele aeriene fără pilot (UAV) care trec din când în când granița și să le putem doborî, dacă este necesar. Este vorba despre siguranța poporului nostru și tratăm această problemă cu foarte mare seriozitate”, a subliniat Nauseda, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată pe finalul turneului său în țările ce se învecinează cu Rusia și Belarus și care se află în proximitatea războiului rus din Ucraina, ultima oprire fiind România.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că tatele membre ale UE care au graniță directă cu Rusia și Belarus „vor primi finanțare suplimentară”, deoarece „este în interesul Europei să avem protecția frontierei aici”.

În urmă cu o zi, din Polonia, aceasta îl acuza pe Putin că este un „prădător” pentru că „în ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, în Crimeea și invazia în desfășurare în Ucraina“.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să încheie turul țărilor de pe flancul estic luni după-amiază, ultima oprire fiind România, după popasuri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria.

Scopul turneului este acela de a transmite un mesaj de forță și unitate ale Uniunii Europene în fața Rusiei invadatoare care devine din ce în ce mai nepăsătoare față de încălcarea spațiului aerian al unor țări membre NATO în încercările sale de a distruge Ucraina.

Arătând că țările aflate în proximitatea războiului rus se confruntă cu probleme comune de securitate din cauza Moscovei, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, semnala că evenimentele recente din Lituania și România sunt comparabile cu situația din estul Poloniei, unde un obiect a căzut într-o regiune aflată la granița cu Ucraina.

La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după incidente cu drone militare rusești aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus.

Cu acel prilej, ministrul de externe Kestutis Budrys a declarat că apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”.

Imediat, NATO a dat asigurări autorităților de la Vilnius că ia „foarte în serios” incidentele recente cu drone rusești, iar un purtător de cuvânt a confirmat că Alianța „rămâne vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”.