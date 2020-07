Lituania, Polonia și Ucraina au creat “Triunghiul de la Lublin”, o platformă de cooperare politică și economică pentru Europa Centrală

Miniștrii afacerilor externe ai Poloniei, Ucrainei și Lituaniei au semnat marți, la Lublin (Polonia), o Declarație comună privind înființarea “Triunghiului de la Lublin”, o platformă pentru colaborare politică, economică și socială între cele trei state vecine și trasmițând un semnal de cooperare, se arată în declarația publicată pe pagina Ministerului Afacerilor Externe din Lituania.

Declarația a fost semnată cu ocazia împlinirii a cinci ani de la înființarea brigăzii multinaționale Polonia – Lituania – Ucraina. De asemenea, înființarea acestei platforme la Lublin posedă și rezonanțe istorice, întrucât la 1 iulie 1569, a fost semnată Uniunea de la Lublin, care a unit Regatul Poloniei cu Marele Ducat al Lituaniei, creând una dintre cele mai mari țări din Europa la acea vreme.

The Monument commemorates the union of the Crown of the Polish Kingdom with the Grand Duchy of Lithuania signed on July 1, 1569 in Lublin.

