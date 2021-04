LIVE Eurodeputații vor revizui, în detaliu, propunerea Comisiei Europene privind certificatele verzi de vaccinare

Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a transmis vineri un mesaj de condoleanțe către Familia regală britanică și poporul britanic după decesul Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg.

“Suntem profund întristați de vestea trecerii în neființă a Alteței Sale Regale Principele Philip. Condoleanțele noastre se îndreaptă către Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, Familia Regală și poporul britanic“, a scris Cioloș, pe Twitter.

We are deeply saddened to hear that His Royal Highness Prince Philip passed away.

Our condolences to Her Majesty The Queen Elizabeth II, the Royal Family and the British people.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) April 9, 2021