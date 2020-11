LIVE TEXT | Alegeri SUA 2020 | Statele Unite își aleg președintele: Donald Trump și Joe Biden, în fața unui scrutin istoric pentru viitorul lumii și al relației transatlantice

Președintele american, Donald Trump, a denunțat ”un act de terorism josnic”, ca primă formă de reacție un urma atacului terorist comis luni seara în capitala Austriei de mai mulți indivizi înarmați, soldat cu moartea a cel puțin patru persoane.

”Atacurile malefice împotriva oamenilor nevinovaţi trebuie să înceteze. Statele Unite sunt alături de Austria, Franţa şi întreaga Europă în lupta împotriva teroriştilor, inclusiv a teroriştilor islamici radicali”, a scris liderul de la Casa Albă într-un mesaj pe Twitter.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

