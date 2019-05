LIVE UPDATE Pentru prima dată în istorie, România organizează alegeri europene din postura de președinție a Consiliului UE. Cetățenii români votează astăzi pentru a-și desemna cei 32 de reprezentanți în Parlamentul European

Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se află pe primul loc la alegerile europene desfăşurate vineri în Irlanda, după o campanie dominată de Brexit, indică sondajele efectuate la ieşirea de la urne, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Centriştii din Fine Gael (Familia Irlandeză) se situează pe primul loc în două din cele trei circumscripţii electorale (Ireland South şi Midlands-North-West), în timp ce Verzii au câştigat în Dublin.

Exit-poll-urile dau drept câștigător partidul de guvernământ al premierului Leo Varadkar – Fine Gael (PPE), cu 28,7%, urmat de FF (ALDE) cu 15,4% și de Verzi cu 14,8%

Ireland: RED C exit poll shows that centre-right FG (EPP) takes the plurality (most votes among all parties) from liberal FF (ALDE). FF had 425 more votes in the 2014 EU election than FG. Greens could still come second. #EP2019 #EUval2019 #Europee2019 #EUelections2019 pic.twitter.com/uu3n6aN42r

— Europe Elects (@EuropeElects) May 24, 2019