REPUBLICA MOLDOVA

“Locul R. Moldova este în marea familie europeană și vom fi alături de ea pe acest drum”, asigură Ilie Bolojan după victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut

29 minutes ago

© Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de felicitări pentru cetățenii și autoritățile din Republica Moldova ca urmare a alegerilor legislative în care “votul oamenilor a făcut diferența”.

“Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, a scris Bolojan, într-o postare pe pagina Guvernului.

Premierul român a arătat că “locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” și a asigurat că “personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”.

“Felicitări, Republica Moldova!”, a conchis el.

Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,65% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 787.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,25% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.

Citiți și Maia Sandu mulțumește "moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot": Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

REPUBLICA MOLDOVA

Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE

1 hour ago

September 29, 2025

© Kaja Kallas/ X

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,65% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 787.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,25% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului, amintește Politico Europe.

Citiți și Maia Sandu mulțumește "moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot": Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA

R. Moldova: Partidul PAS al Maiei Sandu câștigă convingător alegerile legislative în fața forțelor pro-ruse, ducând țara mai aproape de UE (rezultate preliminare)

10 hours ago

September 28, 2025

© Maia Sandu/ Facebook

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu este aproape de a obține o victorie convingătoare și detașată în urma unor alegeri decisive din Republica Moldova, care urmează să determine dacă țara va rămâne pe calea aderării la Uniunea Europeană sau va fi atrasă din nou în orbita Moscovei.

Cu peste 85% din secțiile de vot centralizate, reprezentând 1,2 milioane de cetățeni, PAS se clasează pe prima poziție, cu aproape 45% din voturi, comparativ cu mai aproximativ 28% pentru Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță electorală pro-rusă.

Potrivit unei proiecții realizate de Radio Europa Liberă, PAS și-a securizat deja 49 de mandate din cele 101 ale Parlamentului de la Chișinău.

Oficialii avertizează însă că numărătorile preliminare nu sunt reprezentative pentru rezultatul final, întrucât voturile diasporei, în mare parte pro-europene, sunt de regulă numărate spre finalul procesului.

Comisia Electorală Centrală centralizează rezultatele, iar datele provizorii urmează să fie anunțate pe parcursul nopții — însă deznodământul va fi confirmat abia după ce autoritatea de supraveghere și observatorii externi își vor prezenta constatările luni dimineață.

PAS speră să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului, amintește Politico Europe.

Citiți și Maia Sandu mulțumește "moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot": Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

REPUBLICA MOLDOVA

Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

12 hours ago

September 28, 2025

© Maia Sandu / Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de mulțumire către cetățenii care au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat implicarea alegătorilor atât din țară, cât și din străinătate.

„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a scris Sandu pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, președinta a reamintit că procesul electoral continuă peste hotare și a încurajat moldovenii stabiliți în străinătate să profite de timpul rămas pentru a-și exercita dreptul de vot.

 

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Peste 1,59 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,02%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

Bilanțul preliminar al rezultatelor va fi prezentat pe 29 septembrie, la ora 10:00.

Trending