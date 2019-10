Londra atenționează cetățenii europeni: Cei care nu au aplicat la timp pentru a primi statut de ședere în Regatul Unit vor fi deportați după Brexit

Liderii grupurilor politice PPE și S&D din Parlamentul European neagă că ar fi fost consultați de președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea nominalizării lui Sylvie Goulard, candidata Franței, sau a oricărui alt candidat din partea statelor membre, potrivit unor mesaje transmise pe Twitter de Manfred Weber și Iratxe Garcia.

Reacția celor doi lideri vine pe fondul declarațiilor președintelui Franței, Emmanuel Macron, care susține că Ursula von der Leyen l-a încurajat să o propună pe Sylvie Goulard pentru mandatul de comisar european pentru piață internă, asigurându-l că liderii grupurilor PPE, Renew Europe și S&D, prima și a doua forță politică din PE, o susțin.

Sylvie Goulard a fost respinsă joi în urma unui vot copleșitor împotriva sa, după ce a fost audiată pentru a doua oară de cele două comisii de specialitate din Parlamentul European asociate portofoliului ei pentru domeniul pieței interne și nu a reuşit nici de această dată să convingă eurodeputaţii, ea fiind respinsă cu 29 de voturi pentru şi 82 împotrivă.

Parlamentul European a decis miercuri să o invite pe Sylvie Goulard pentru o a doua audiere joi dimineaţă pentru a-i da şansa să elimine suspiciunile privind integritatea sa.

Însărcinată cu un vast portofoliu – comisar pentru piața internă, poziție din care ar fi trebuit să gestioneze politica industrială, piața unică digitală și din care ar fi fost responsabilă pentru noua Direcție Generală pentru Industria de apărare și Spațiu – Sylvie Goulard a venit ,,accesorizată” cu lipsa de încredere privind integritatea sa în urma anchetelor justiției franceze, ale Oficiului European de Luptă Antifraudă și în contextul unei colaborări în calitate de consultant cu un think-thank politic– Berggruen Institute – în perioada în care a fost europarlamentar.

Reacția președintelui Franței, după respingerea candidatei pe care chiar Ursula von der Leyen ar fi cerut-o, potrivit spuselor sale, a fost una de stupoare:

,,Nu înțeleg. Când președintele desemnat al Comisiei vorbește cu trei președinți de grupuri și există un acord, asta nu poate să se schimbe. Deci trebuie să înțeleg. Voi cere clarificări”, a spus Macron, care precizase, într-o conferință de presă de la Lyon, că i-a propus ,,trei nume președintelui von der Leyen”, iar ,,ea mi-a spus: vreau să lucrez cu Sylvie Goulard, o cunosc, știu ce valoare are, am fost coleg ministru al apărării cu ea, a fost un eurodeputat excepțional”.

Însă, Iratxe Garcia, liderul social-democraților (S&D) și Manfred Weber, liderul popularilor europeni (PPE) din PE, nu au întârziat să nege afirmațiile președintelui Franței, transmițând că președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu i-a consultat în privința niciunui candidat anterior nominalizării pentru funcția de comisar european, cu atât mai puțin în cazul lui Sylvie Goulard.

Într-un mesaj pe Twitter, Garcia spune că ,,contrar afirmațiilor președintelui Emmanuel Macron, nu am fost consultată niciodată de președintele-ales Von der Leyen în privința lui Sylvie Goulard sau în privința altor nume propuse de statele membre înaintea nominalizării lor, prerogativă care le aparține”.

