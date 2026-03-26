Londra dă undă verde interceptării navelor din „flota fantomă” a Rusiei în apele sale teritoriale: „Privăm mașinăria de război a lui Putin de profiturile care îi finanțează campania brutală din Ucraina”

Armata britanică va putea de acum înainte să oprească și să confiște nave din „flota fantomă” a Rusiei care tranzitează apele Regatului Unit, în contextul intensificării presiunii asupra lui Vladimir Putin, a anunțat miercuri Downing Street, într-un comunicat.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a convenit ca forțele armate britanice și agenții de aplicare a legii să poată intercepta navele sancționate de Regatul Unit care tranzitează apele sale.

Această măsură vine după ce Marina Regală britanică a sprijinit aliații în monitorizarea și urmărirea mai multor nave din „flota fantomă”, pentru a permite interceptarea acestora în apele europene și mediteraneene, în ultimele săptămâni.

Decizia reprezintă cea mai recentă lovitură aplicată „flotei fantomă” a Rusiei, care alimentează războiul purtat de Vladimir Putin în Ucraina, și coincide cu participarea prim-ministrului la summitul Joint Expeditionary Force de la Helsinki, desfășurat astăzi, 26 martie, unde sunt discutate securitatea regională și modalitățile prin care partenerii pot contracara o Rusie tot mai agresivă.

Mai mulți aliați din cadrul Joint Expeditionary Force (JEF), inclusiv Finlanda, Suedia și Estonia, au desfășurat recent operațiuni împotriva unor nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” în Marea Baltică, blocând rute maritime esențiale pentru operațiunile ilegale ale Rusiei.

Prin alăturarea la eforturile partenerilor din JEF pentru interceptarea acestor nave, Regatul Unit va intensifica presiunea asupra „flotei fantomă”, limitând accesul navelor sancționate la apele britanice, inclusiv în Canalul Mânecii.

Această măsură va obliga operatorii fie să recurgă la rute mai lungi și costisitoare, fie să riște să fie reținuți de forțele britanice.

„Trăim într-o lume tot mai volatilă și periculoasă, confruntându-ne zilnic cu amenințări din multiple direcții. Putin își freacă mâinile în contextul războiului din Orientul Mijlociu, considerând că prețurile mai mari la petrol îi vor aduce câștiguri suplimentare. De aceea intensificăm acțiunile împotriva flotei fantomă, nu doar pentru a proteja Regatul Unit, ci și pentru a priva mașinăria de război a lui Putin de profiturile care îi finanțează campania brutală din Ucraina. El și apropiații săi nu trebuie să aibă nicio îndoială: vom apăra întotdeauna suveranitatea noastră și vom rămâne alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar”, a declarat prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Forțele militare britanice monitorizează „flota fantomă” de mai mulți ani, iar în urma operațiunii reușite a Statelor Unite de confiscare a petrolierului Bella 1, la care au contribuit și resurse britanice, miniștrii au dispus elaborarea unor planuri și opțiuni pentru desfășurarea unor acțiuni similare împotriva altor nave rusești din această flotă.

În urma reținerii unei nave, pot fi inițiate proceduri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului, pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile.

Aproximativ 75% din petrolul brut al Rusiei este transportat de „flota fantomă” a lui Vladimir Putin, formată în mare parte din nave vechi și degradate. Alături de aliați, Regatul Unit a impus sancțiuni asupra a 544 de nave din această flotă.

Totodată, Londra solicită o coordonare sporită între aliații din cadrul Joint Expeditionary Force (JEF) în ceea ce privește confiscarea navelor din „flota fantomă”, subliniind astfel angajamentul față de securitatea regiunii și descurajarea activităților ostile ale Rusiei.