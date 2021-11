Londra salută amânarea sancțiunilor de către Franța. Se reiau la Paris discuțiile privind drepturile de pescuit post-BREXIT

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost prezent la Conferința ONU dedicată combaterii schimbărilor climatice (COP26), subliniind că omenirea trebuie să acționeze acum pentru a limita încălzirea globală, potrivit comunicatului oficial.

Summitul liderilor mondiali din 1 noiembrie 2021 a dat startul celei de-a 26-a conferințe a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice. În perioada 31 octombrie – 12 noiembrie, COP26 reunește cele 197 de părți la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC). Printre acestea se numără și UE împreună cu toate statele membre.

„Omenirea a purtat un război împotriva naturii: trebuie să ne oprim. Planeta Pământ este singura și unica noastră casă. Omenirea trebuie să oprească această amenințare și să dea speranță generațiilor viitoare. Știința demonstrează în mod clar acest lucru. În Europa și în alte părți, tinerii ne-au trezit conștiința. Este datoria și responsabilitatea noastră să ne ridicăm la înălțimea acestei ocazii. Uniunea Europeană a auzit apelul și este pe deplin angajată, având obiective ambițioase”, a declarat Charles Michel.

„UE a deschis calea către neutralitatea climatică până în 2050 și către obiective mai ambițioase pentru 2030. Trebuie să limităm încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Este timpul să acționăm acum, împreună”, a scris președintele Consiliului European, pe Twitter.

Humanity has waged war against nature: we must stop. Planet Earth is our one and only home.

The EU has paved the way toward #climateneutrality by 2050, then to higher goals for 2030.

We must cap global warming at 1.5C. Time to act is now, together.#COP26 #TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/1wfJ6sxU0y

