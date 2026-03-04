Loviturile SUA asupra Iranului, dezaprobate de Macron: Sunt “în afara dreptului internațional”. Franța va sprijini Cipru și aliații din Orientul Mijlociu amenințați de riposta iraniană

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că loviturile americano-israeliene asupra Iranului, începute sâmbătă și care au dus la moartea liderului suprem al țării, au fost desfășurate „în afara dreptului internațional” și că Parisul „nu le poate aproba”, potrivit Politico Europe.

Deși Macron a pus responsabilitatea pentru actuala conflagrație din Orientul Mijlociu direct pe seama Iranului, într-un discurs susținut marți seară la televiziunea națională, criticile sale l-ar putea aduce în dificultate în relația cu Washingtonul.

Decizia premierului spaniol Pedro Sánchez de a condamna public războiul ca fiind ilegal și de a interzice avioanelor militare americane să folosească bazele spaniole pentru atacuri asupra Iranului l-a determinat pe președintele american Donald Trump să amenințe, într-o conferință de presă marți, că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul.

În timp ce cancelarul german Friedrich Merz nu a sărit în apărarea omologului său spaniol la conferința de presă de la Casa Albă în care Trump a lansat amenințarea comercială, Macron pare acum să se alinieze mai îndeaproape poziției lui Sánchez privind caracterul ilegal al războiului.

Deși Trump a declarat că, în opinia sa, confruntarea va dura doar câteva zile sau săptămâni, Macron a avertizat în discursul său că nu există un sfârșit evident al conflictului.

„Loviturile vor continua probabil în zilele următoare pentru a slăbi Iranul și a-i distruge capacitățile de contraatac. Iar, ca răspuns, sunt de așteptat să continue și loviturile iraniene în întreaga regiune”, a spus Macron.

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. pic.twitter.com/SO2RKAOLEy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

Pentru a proteja interesele franceze în Orientul Mijlociu, Macron a anunțat că portavionul Charles de Gaulle, singurul portavion al țării, este desfășurat în Marea Mediterană, alături de avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană.

„Vom continua acest efort atât timp cât va fi necesar”, a declarat el.

Macron a confirmat, de asemenea, că Franța a trimis sisteme antirachetă în Cipru.

„Cipru, stat membru al UE, o țară cu care am semnat un parteneriat strategic… are nevoie de sprijinul nostru”, a spus el.

Macron a insistat că „credibilitatea” Franței este în joc și că Parisul trebuie să-și respecte acordurile de apărare cu aliați precum Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, unde sunt staționați aproximativ 800 de militari francezi.

Drone iraniene au lovit duminică o bază navală franceză din Emiratele Arabe Unite, însă nu au fost raportate victime.

Avioane de vânătoare franceze au survolat Emiratele Arabe Unite la finele săptămânii trecute, în cadrul unor „operațiuni de securizare a spațiului aerian”, a declarat marți ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot.