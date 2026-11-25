Premierul Luca Niculescu le-a cerut miercuri membrilor Guvernului să urgenteze aplicarea Legii nr. 53/2026 privind prevenirea și combaterea femicidului, în special aprobarea instrumentelor prin care organele judiciare vor evalua și gestiona riscurile în cazurile de violență domestică și de violență împotriva femeilor.

„Trebuie să avem capacitatea de a interveni la timp înainte ca o situație de abuz să se transforme în tragedie”, a declarat prim-ministrul la conferința „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”, organizată de comisia parlamentară specială „România fără violență domestică” cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, marcată pe 25 noiembrie.

Legea, publicată în aprilie, prevede că aceste instrumente se aprobă prin hotărâre de Guvern și trebuie să permită evaluarea riscului în funcție de situația fiecărei victime. La 16 noiembrie a intrat în vigoare metodologia care stabilește reguli comune pentru poliție și organele judiciare în colectarea datelor despre femicid și violențele care îl precedă. Scopul este ca o cauză să poată fi urmărită de la sesizare până la soluționarea definitivă.

Niculescu a amintit măsurile luate în ultimii ani, printre care consolidarea mecanismelor privind ordinele de protecție, monitorizarea electronică a agresorilor și dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru victime. El a cerut o colaborare mai strânsă între poliție, justiție, serviciile sociale, sistemul medical, școli și organizațiile societății civile.

Premierul a cerut ca autoritățile să acorde mai multă atenție prevenirii violenței, subliniind rolul școlii și al exemplului pe care adulții îl dau tinerilor.

„Școala are un rol esențial în a-i învăța pe tineri ce înseamnă respectul, ce înseamnă egalitatea, ce înseamnă demnitatea. Dar aceste lucruri se învață și acasă, în familie, în comunitate, prin exemplele pe care noi, adulții, le dăm în viața de zi cu zi”, a spus Niculescu.

Legea nr. 53/2026 prevede și includerea în programele școlare de trunchi comun care abordează nediscriminarea a unor teme despre egalitatea de gen, formele de violență împotriva femeilor și relațiile nonviolente. Legea prevede, de asemenea, pregătirea cadrelor didactice pentru a preda aceste teme.

„Siguranța femeilor și a fetelor nu este un privilegiu, este un drept pe care statul are obligația să-l garanteze”, a spus premierul. El s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor” și a îndemnat participanții să poarte un simbol portocaliu până pe 10 decembrie.