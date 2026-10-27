Luca Niculescu condamnă tentativa de sabotaj de la Carfil: România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale

Premierul Luca Niculescu a condamnat marți acțiunea de sabotaj asupra unei unități din industria de apărare, desfășurată cu implicarea Federației Ruse, subliniind că România acționează cu „toată fermitatea” pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale.

„România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate”, a scris Luca Niculescu, pe X.

România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României.

Felicit autoritățile române implicate! — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 27, 2026

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Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, anunță un comunicat al instituției.