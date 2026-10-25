Luca Niculescu, de Ziua Armatei Române: Amenințările cibernetice, atacurile hibride și campaniile de dezinformare ne pun la încercare. Poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă

Modernizarea Armatei Române, consolidarea alianțelor și respectul față de militarii și veteranii României reprezintă principalele direcții de acțiune ale Guvernului în domeniul apărării, a declarat premierul Luca Niculescu, duminică, cu prilejul Zilei Armatei României.

„Pe 25 octombrie 1944, Armata Română încheia eliberarea teritoriului național de sub ocupație străină. A fost un moment de curaj și de sacrificiu, pe care avem datoria să nu îl uităm. Am venit aici, la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoștință, dar și cu o conștiință clară a responsabilităților pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României”, a declarat premierul.

Luca Niculescu a subliniat că România îi cinstește și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării și care, prin curajul și profesionalismul lor, au contribuit la credibilitatea țării ca membru NATO. Premierul a adăugat că respectul față de sacrificiul acestora nu se exprimă doar prin ceremoniile de comemorare, ci mai ales prin măsurile luate în prezent pentru apărarea României și păstrarea păcii.

„Pentru că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înțeles. La granițele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferință și distrugere. Amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare. Iar poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă. În această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor. Copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viața își urmează cursul firesc”, a subliniat acesta.

De asemenea, Niculescu a evidențiat rolul militarilor care veghează zi și noapte pentru siguranța cetățenilor, de la piloții care decolează la fiecare alertă și militarii care supraveghează apele țării, până la forțele terestre, specialiștii în apărare cibernetică și cei care participă la misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene.

Premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării.

Prima este modernizarea Armatei Române. „Avem nevoie de investiții predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată amenințărilor actuale. În același timp, aceste investiții trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românești, prin transfer de tehnologie, inovare și locuri de muncă”, a afirmat premierul.

A doua direcție este consolidarea alianțelor. „România nu este singură. Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securității noastre. Vom continua să fim un aliat credibil și un factor de stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră”, a declarat acesta.

A treia direcție este respectul față de oamenii în uniformă. „Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri”, a adăugat Niculescu.